Указом президента Шавката Мирзиёева гражданин ФРГ Карстен Хайнц назначен заместителем министра инновационного развития Узбекистана. Об этом «Газете.uz» сообщили в посольстве Узбекистана в Берлине.

В целях внедрения богатого опыта Германии в формирование современной инфраструктуры инноваций в Узбекистане по инициативе посольства республики в ФРГ проведена серия переговоров с Федеральным министерством образования и научных исследований, по результатам которых немецкая сторона согласилась направить эксперта для работы в Мининноваций.

По итогам отбора на должность замминистра был рекомендован опытный специалист, работающий непосредственно в самом министерстве. Карстен Хайнц побывал в Ташкенте, где провел встречи в профильных министерствах Узбекистана.

Для правительства ФРГ назначение госслужащего на столь высокую должность в правительстве другой страны стало первым подобным прецедентом. Это решение направлено на поддержку процесса реформ и инновационного развития Узбекистана, отметили в посольстве.

Германия занимает одно из ведущих мест в инновационном секторе мировой экономики, в том числе среди стран G7. Система организации научно-исследовательской деятельности в ФРГ признана одной из самых прогрессивных в мире.

Политика государственной поддержки инноваций ориентирована преимущественно на малые и средние предприятия, где сосредоточена значительная часть инновационного потенциала экономики Германии. Страна обладает мощным научным потенциалом, а ее затраты на НИОКР — одни из самых высоких в мире.