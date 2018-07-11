5 июля на заводе Coca-Cola в Ташкенте чествовали 20 счастливчиков, выигравших билеты на матч 1/8 финала Чемпионата мира FIFA по футболу, который состоялся 3 июля в Санкт-Петербурге. Вернувшимся с поездки болельщикам устроили экскурсию по заводу, а также познакомили с историей и деятельностью компании, благодаря которой они смогли осуществить свою мечту попасть на футбольный праздник.





Розыгрыш билетов и бесплатных напитков под марками компании Coca-Cola и Coca-Cola Zero проходил с 9 апреля по 15 июня на всей территории Республики Узбекистан. Всего было разыграно 20 билетов и 1 млн 620 тысяч бутылок напитка объемом 0,5 литра с промо-кодом под крышками серебристого цвета Coca-Cola Classic со специальными рекламными этикетками.





«Мы были рады предоставить 20 жителям Узбекистана возможность своими глазами увидеть захватывающую игру и пережить все эмоции и накал страстей Чемпионата мира по футболу. Им выпал уникальный шанс, так как Coca-Cola — глобальный партнер Чемпионата — проводила эту кампанию далеко не во всех странах нашего региона. А ранее в этом году Coca-Cola вместе с FIFA впервые в истории привезла золотой кубок Чемпионата мира в Ташкент, где его смогли увидеть и сфотографировать около двух тысяч болельщиков.

Миссия компании — объединять сердца и поддерживать позитивные чувства в сердцах людей по всему миру. Спонсорство таких глобальных мероприятий, как Чемпионат мира по футболу и Олимпиада, в полной мере способствуют этому. Я рекомендую всем жителям Узбекистана следить за нашими рекламными кампаниями и предложениями, ведь Coca-Cola известна во всем мире своими новаторскими идеями, и мы продолжим удивлять и радовать наших соотечественников новинками", — рассказал заместитель генерального директора Coca-Cola Ichimligi Uzbekiston Умар Турдиев.





Из 20 человек, выигравших билеты на матч, половина оказалась из Ташкента, а другая — из регионов: Хорезм, Фергана, Самарканд, Кашкадарья, Джизак.





Победители розыгрыша поделились своими впечатлениями от поездки:

Азиз М., (Ташкент): «Большое спасибо компании Coca-Cola за великолепную поездку и возможность поучаствовать, ощутить всю праздничную атмосферу и поболеть за футбольную команду на чемпионате в Санкт-Петербурге и за непередаваемые эмоции. Все было организовано на высоком уровне».

Шохрух Г., (Шахрисабз) : «Хочу выразить благодарность компании Coca-Cola за предоставленную возможность. Спасибо за все те эмоции, которые подарила игра на стадионе в Санкт-Петербурге, и за организацию такой незабываемой поездки».

Дониёр Д., (Ташкент): «До сих пор не верится, что я стал первым победителем розыгрыша от компании Coca-Cola в Узбекистане. Ощущения незабываемые. Хочу от себя лично и от имени всех участников группы победителей поблагодарить за отменную организацию тура в исторический город Санкт-Петербург».

На правах рекламы.