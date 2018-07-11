Центральный банк Узбекистана и Национальный банк Казахстана 10 июля подписали в Алматы соглашение о взаимодействии в сфере банковского надзора, сообщила пресс-служба ЦБ.

Документ впервые в истории создаст правовую основу банкам для выхода на банковский рынок государств сторон и будет способствовать укреплению двустороннего банковского сотрудничества, говорится в сообщении.

Как отмечается на сайте Национального банка Казахстана, казахстанским банкам в соответствии с соглашением предоставляется возможность создания или приобретения трансграничного учреждения на территории Узбекистана.

Для этого нужно соблюсти необходимые требования: наличие уставного капитала в размере не менее 100 млн евро в эквиваленте в тенге для родительского банка и 100 млрд сумов для трансграничного учреждения, а также долгосрочного кредитного рейтинга по международной шкале в иностранной валюте не ниже «В» агентства Standard & Poor’s или рейтингов аналогичного уровня, присвоенных агентствами Fitch Ratings или Мооdy’s.