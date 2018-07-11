Тошмат-ака остановился на светофоре. В лицо подул горячий летний ветер. Тяжело вздохнув, он стал наблюдать за переходящими дорогу пешеходами. Громко, на всю машину жалобно заурчал голодный желудок. Тошмат-ака посмотрел на часы: слишком рано, чтобы ехать домой, обед наверняка еще не готов. Еще раз вздохнув, он тронулся с места, размышляя о том, что уже пора решить этот вопрос раз и навсегда.

Перед глазами возникло растерянное лицо супруги, уже начавшей стелить дастархан и обнаружившей, что обед успел испортиться. Предвкушавший вкуснейшую маставу, Тошмат-ака поник и мгновенно погрустнел.

Холида-опа принялась причитать: «Столько продуктов потрачено зря, а все из-за того, что холодильник слишком маленький, даже казан не помещается. А если помещается казан, то не помещается все остальное. Сколько можно терпеть подобное?!»

Раздраженный Тошмат-ака махнул рукой, сел в машину и уехал.

Да, вопрос этот действительно надо решать. Но как? В поисках ответа он начал вглядываться в мелькающие в боковом окне витрины магазинов, пока его взгляд внезапно не зацепился за одну из вывесок.

Тем временем Холида-опа усиленно чистила овощи.

— Ойижон, а еда скоро будет готова?

— Скоро болам, скоро! Потерпи немножко, иди пока поиграй с друзьями.

Хлопнув себя по лбу, Холида-опа побежала к холодильнику. Совсем забыла про мясо. От долгого пребывания в морозильнике мясо совсем заледенело и стало жестким как камень.

Холида-опа с неодобрением посмотрела на весь покрытый магнитиками старый холодильник: «Вреда от него больше, чем пользы. Продукты не влезают, мясо в морозильнике превращается в ледяную глыбу, ломается постоянно!»





Тошмат-ака с любопытством осмотрелся вокруг: полки магазина уставлены самой разнообразной техникой, недалеко беззвучно работает кондиционер. Он сделал шаг и подставил себя под нежный, прохладный воздух.

— Здравствуйте, могу я чем-то помочь? — рядом возник улыбчивый консультант. — Какую технику выбираете?

Тошмат-ака бросил взгляд на стоящие неподалеку в ряд разноцветные холодильники.

— Да вот хотел посмотреть холодильники, — ответил он.

Лицо консультанта посветлело.

— В таком случае вы пришли по верному адресу, ведь Artel производит больше двенадцати разных моделей с огромным количеством функций. Давайте я ознакомлю вас с ними.

Консультант сделал пригласительный жест и Тошмат-ака двинулся за ним, осматривая продукцию и внимательно слушая продавца.

— Как видите, холодильники Artel имеют более пяти разных расцветок, полки выполнены из каленого стекла и выдерживают огромный вес. Благодаря большому внутреннему объему туда помещается очень много продуктов. Кроме того, холодильники Artel адаптированы под особенности климата Узбекистана и имеют три года полной, бесплатной гарантии.





Дом наполнился вкуснейшим ароматом маставы. Холида-опа начала готовить салаты, когда внезапно раздался звонок. Вот и муж вернулся. Поглощенная своими мыслями, она пошла открывать дверь.

— Вой, что это такое?

От удивления ее брови поползли вверх. Двое парней подхватили большую коробку и начали заносить внутрь, а прямо за ними появился Тошмат-ака с довольным лицом. За считанные минуты специалисты установили новенький зеленый холодильник.

— Удачного пользования, и не забывайте про три года бесплатной гарантии. Ошеломленная Холида-опа время от времени поглядывала на новоприобретенное чудо, словно проверяя, стоит ли холодильник на самом деле, или ей это привиделось.

Тем временем домой вернулись и старшие дети. Тошмат-ака глядел на свою счастливую семью, собравшуюся вместе за одним столом. Он думал о том, что счастье невозможно где-то найти или приобрести. Семейное счастье создается собственноручно, а для создания уюта в доме есть Artel.





Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+99871) 148−88−88.

Сайт: artelgroup.org

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