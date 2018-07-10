Представительство ЮНИСЕФ и Делегация Европейского Союза в Узбекистане, а также Комитет женщин запустили проект по защите детей из семей трудовых мигрантов в четырех регионах страны. Об этом сообщила во вторник заместитель премьер-министра, председатель Комитета женщин Танзила Нарбаева.

«Этот проект будет действовать и в Узбекистане. Для того, чтобы изучить проблемы детей, затронутых трудовой миграцией», — рассказала вице-премьер. Проект рассчитан до конца 2020 года и будет реализован в Бухарской, Ферганской, Сурхандарьинской и Хорезмской областях страны. Он предусматривает поддержку 1000 семей трудовых мигрантов, в том числе двумстам наиболее нуждающимся будет оказана оперативная социальная помощь.

Танзила Нарбаева сообщила, что профильные министерства и ведомства разработают «дорожную карту» по работе с детьми, чьи родители выехали в трудовую миграцию.

«Мы взяли четыре региона — именно здесь большинство детей являются „социальными сиротами“, то есть особенно затронуты проблемой трудовой миграции… Раньше не уделялось внимание этому вопросу», — отметила вице-премьер.

Партнерами проекта выступили семейные центры и неправительственные организации, а также районные и областные подразделения министерства социальной занятости и трудовых отношений республики.

По данным представительства ЮНИСЕФ, проект по защите детей, затронутых миграцией, финансируется ЕС и реализуется в восьми странах Юго-Восточной, Южной и Центральной Азии.

«Наш фонд намерен обеспечить лучшую защиту детей, оставленных родителями-мигрантами», — отметил глава представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Саша Грауманн. По его словам, проект позволит внести вклад в улучшение системы опеки над детьми в республике, в том числе за счет доступа к услугам медицины и образования, а также защиты от насилия и эксплуатации.