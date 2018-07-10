9 июля в рамках официального визита делегации ЧАБ «Трастбанк» во главе с председателем правления Сардором Нормухамедовым в Джидду (Саудовская Аравия) было подписано соглашение с Исламской корпорацией по развитию частного сектора о предоставлении линии финансирования.

Целью соглашения является развитие субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства Узбекистана через приобретение технологического оборудования и основных средств. По условиям договора, представляемые проекты должны соответствовать законам шариата.

Выделяемая линия финансирования послужит расширению объема банковских услуг, ускорению развития малого бизнеса и частного предпринимательства, а также созданию новых рабочих мест и обеспечению занятости населения.

Подписание документа — важное событие в сфере укрепления сотрудничества с международными финансовыми институтами по реализации приоритетных задач, определенных в Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017—2021 годах и постановлении президента Республики Узбекистан от 20 декабря 2017 года № ПП-3439 «О мерах по дальнейшему повышению эффективности сотрудничества с международными и зарубежными финансовыми институтами».

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