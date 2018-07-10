В Термезе (Сурхандарьинская область) открыт первый центр раздельного сбора отходов «Биопункт» с ежедневной мощностью переработки 6500 тонн бытовых отходов, сообщило УзА.

Здесь накапливаются и сортируются бытовые отходы из Термеза, Термезского и Ангорского районов, в том числе с 970 жилых домов, 12 точек общественного питания и 21 пункта бытовых услуг.

Центр, построенный компанией Bio Texno Eco, располагает более чем 90 единицами автотранспортных средств. В планах компании — открытие еще 20 таких центров.

В «Биопункте» имеются отдельные помещения для приема стекла, бумаги, пластика, пищевых отходов, резиновых и текстильных изделий, а также для несортированного мусора. Для клиентов, приносящих отсортированный мусор, будут проводиться акции — от дарения подарков вплоть до освобождения от платежей на определенный период.

Из перерабатываемых отходов планируется выпускать стеклянную мозаику, пластиковые изделия, деревянные брикеты, картон, а из пищевых отходов — получать биогаз и биогумус.

Bio Texno Eco планирует взаимодействовать с клиентами по телефону и через мобильные мессенджеры. Граждане, в частности, могут сообщать о скопившихся в разных местах отходах.

Для вывоза строительного мусора с объектов компания планирует внедрить распространение специальных мешков.