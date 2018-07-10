Численность постоянного населения Ташкента по итогам первого полугодия 2018 года составила 2 миллиона 485,9 тысячи человек, увеличившись за январь-июнь на 21 тысячу человек, или на 0,9%. Об этом сообщил Государственный комитет по статистике.

За шесть месяцев в столице Узбекистана зарегистрирована 21 тысяча родившихся детей. Коэффициент рождаемости на 1000 населения составил 17,1 промилле (рост на 0,6 промилле).

Число умерших составило 8000 человек, из них 300 — дети в возрасте до одного года. Коэффициент смертности составил 6,5 промилле (снижение на 0,3 промилле).

Естественный прирост населения города составил 13 тысячи человек (в первом полугодии 2017 года — 11,7 тысячи, рост — 1300 человек).

Органами ЗАГС за январь-июнь зарегистрировано 7700 браков и 2000 разводов. Коэффициент брачности на 1000 населения составил 6,2 промилле (рост на 0,5 промилле), коэффициент разводимости — 1,7 промилле (рост на 0,2 промилле).