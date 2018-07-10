Футбольный клуб «Реал Мадрид» объявил о переходе нападающего Криштиану Роналду в «Ювентус», сообщил официальный сайт мадридцев.

«„Реал“ выражает благодарность игроку, который доказал, что является лучшим в мире. Футболисту, ставшему одним из самых ярких в истории клуба и мирового футбола. Для „Реала“ Роналду навсегда останется одним из главных символов, а также уникальным примером для следующих поколений. „Реал“ всегда будет твоим домом», — говорится в сообщении мадридцев.

Игрок в прощальном письме назвал проведенные годы в «Реале» самыми счастливыми в своей жизни. «У меня есть только слова благодарности клубу, городу, я хочу поблагодарить всех за любовь и привязанность, которые я получил. Тем не менее, я считаю, что настало время открыть новый этап в моей жизни, и именно поэтому я попросил клуб отпустить меня. Мне жаль, но я прошу всех, особенно наших болельщиков, понять меня».

Как сообщает «Чемпионат», зарплата Криштиану Роналду в «Ювентусе» составит 30 млн евро в год. Итальянская команда заплатит за трансфер 33-летнего португальского футболиста 105 млн евро.

Португалец выступал в составе «Реала» с 2009 года. За это время он забил 451 гол в 438 играх за «королевский клуб», став лучшим бомбардиром в его истории. В составе «Реала» Роналду четырежды становился обладателем кубка Лиги чемпионов.

