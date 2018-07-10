Часто родители находятся перед нелегким выбором, когда дело касается среднего образования. Ведь своим детям хочется дать наилучшее. Только где найти это «лучшее»?

Рынок образовательных учреждений пестрит разнообразным количеством частных школ, которые обещают предоставить прекрасное среднее образование, помноженное на утверждение, что по окончании их учебного заведения выпускники смогут поступить в элитарные и престижные университеты страны.

Главное, что дано современному человеку — это право выбора. Выбирая частную школу, родителей прежде всего волнует вопрос, что может дать их ребенку именно эта школа. Ответить на данный вопрос взялись представители частной школы Oxbridge International School.





Целью или миссией Oxbridge International School является кредо — научить детей учиться. То есть дать не только отличное образование, но и развить социальные навыки, самопознание, критическое мышление, которые в комплексе помогут стать ребенку личностью и громко заявить о себе всему миру.

Школа готова предложить знание и опыт ведущих педагогов, которые подходят к своей работе креативно, нестандартно, с душой. Помимо этого, в команду пригласили квалифицированных иностранных преподавателей, носителей английского языка из Великобритании, Австралии, США, а также преподавателя физики и математики из России.

Понимая, что за высокими технологиями будущее, школа предлагает детям углубленное изучение английского языка, математики, химии, биологии, физики, что позволит им уверенно сдать международные экзамены, и тем самым раздвинуть границы для успешного будущего.

Кроме того, в скором времени Oxbridge International School получит аккредитацию в Cambridge International Examinations, чтобы выпускники, помимо узбекского аттестата, также получали и международный диплом для поступления в зарубежные университеты.





Как известно, детям нужно не только учиться, но и отдыхать. На большой территории расположены два кампуса, спортивные площадки, два крытых бассейна, два спортивных зала, театр, футбольное поле, научная лаборатория — это лишь неполный список инфраструктуры школы.





«Театр начинается с вешалки» — эти слова приписывают Константину Станиславскому. А в Oxbridge International School школа начинается с детского сада. Именно там уже происходит волшебство подготовки детей к постижению наук и развитию любознательности. Детский сад готов принять 180 малышей, которые смогут получить:

знание английского языка, переданное носителями;

развитие логического мышления;

плавание в собственном бассейне;

развитие творческих способностей в собственном театре и изо-студии;

большую территорию с оборудованным парком развлечений;

спортивные игры в собственном спортзале;

занятия гимнастики;

сбалансированное питание.





Познавательная программа и досуг разработана не только для маленьких воспитанников. Для школьников младших, средних и старших классов предлагают кружки и спортивные секции:

тхэквондо;

футбол;

плавание;

гимнастика;

art-уроки искусства и рисования;

вокал;

танцы.





Кроме качества образования многих родителей интересует вопрос актуальности школьной формы, и есть мнения, что школьная форма лишает детей индивидуальности. Oxbridge International School уверенно заявляет: «Мы за школьную форму». Как и любая другая форма, школьная форма дисциплинирует. Надевая ее, ребенок уже настраивается на более серьезный лад, чтобы погрузиться в дивный, трудный, но интересный мир знаний. А главная задача школы — помочь ребенку поверить в себя, в свои возможности, в свои мечты.





Но даже если и это покажется кому-то рядовым рекламным трюком, в школе цитируют один из пунктов мотивации студентов Гарварда: «Мука учения всего лишь временная. Мука незнания — вечна».

Oxbridge International School приглашает всех родителей убедиться во всем на практике. Школа работает каждый день с 9:00 до 18:00, кроме воскресенья.

Получить подробную информацию об обучении можно по телефонам: (+99890) 900−50−55, (+99871) 263−39−39, (+99871) 263−22−33

Адрес: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Оймарик, д. 10

Сайт: oxbridgeschool.uz

Facebook: fb.com/oxbridgeinternationalschool.uz

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