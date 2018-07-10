День рождения MEDIAPARK Bozori станет настоящим праздником для всех покупателей торговой сети. Гостей ждут интересные акции, десятки тысяч футболок и специальные карты лояльности.

Сеть рынков MEDIAPARK Bozori благодарит всех посетителей и выражает признательность миллионам своих покупателей. Компании исполняется три года, и лучший подарок в этот праздник — радость и счастливые улыбки пришедших гостей.

В честь трехлетия MEDIAPARK Bozori запускает три праздничные акции.





Акция «Будь в игре» в честь Чемпионата мира

Любители футбола при покупке телевизора в MEDIAPARK Bozori получат портативные зарядные устройства (Powerbank), мячи и футболки с символикой Чемпионата мира-2018.

Как получить подарок:

с 24 июня по 15 июля нужно приобрести телевизор с диагональю от 43″ со специальным ценником;

выбрать приз у консультанта, и сразу забрать его.

Акция с МР купюрами

За каждые 100 тысяч сумов, потраченные в сети MEDIAPARK Bozori, покупатель получает 1 МР купюру. Полученные купюры можно обменять на товары в специальных корзинах в день покупки (они действуют только 1 день).





Акция «Больше радости»

Каждый покупатель получает в подарок футболки и специальные карты лояльности с 11% от суммы покупки. Использовать карты можно до 31 августа.

Помимо праздничных акций в MEDIAPARK действует летняя акция «Еженедельные подарки».





С 1 июня по 31 августа покупатели холодильников и кондиционеров со специальным ценником получают шанс выиграть соковыжималку, блендер, электрический чайник, мини-печь и другую мелкую бытовую технику. Всего в акции участвует более 1000 товаров.

Как принять участие в акции:

купить холодильник или кондиционер со специальным ценником;

заполнить купон участника;

следить за результатами розыгрыша.

Администрация сети рынков MEDIAPARK Bozori разыгрывает призы одновременно во всех филиалах по средам в 17:30. Каждый посетитель может убедиться в прозрачности розыгрыша в любом из магазинов сети.

Акции действуют во всех 10 филиалах MEDIAPARK Bozori.

Места проведения акции:

Рынок MEDIAPARK Караташ: г. Ташкент, Шайхонтохурский р-н, ул. Караташ, 11А.

Ориентир: Ассоциация банков Узбекистана. Рынок MEDIAPARK Рохат: г. Ташкент, Бектимирский р-н, круг Рохата. Рынок MEDIAPARK Сергели: г. Ташкент, Сергелийский р-н, ул. Янги Сергели.

Ориентир: авторынок Сергели. Рынок MEDIAPARK Ипак йули: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Буюк Ипак йули.

Ориентир: гостиница «Саёхат». Рынок MEDIAPARK Чиланзар: г. Ташкент, Чиланзарский р-н, квартал-Ц, ул. Катартал, 28. Рынок MEDIAPARK Юнусабад: г. Ташкент, Юнусабадский р-н, 19 квартал, ул. Юнусота, 119.

Ориентир: бывший Сайрам базар. Рынок MEDIAPARK Коканд: г. Коканд, ул. Шохрухобод, 39.

Ориентир: торговый центр Qo’qon. Рынок MEDIAPARK Карши: г. Карши, ул. Ислама Каримова, 17.

Ориентир: бывший ЦУМ. Рынок MEDIAPARK Фергана: г. Фергана, ул. Тарона, 15.

Ориентир: Городской хокимият. Рынок MEDIAPARK Самарканд: г. Самарканд, ул. Буюк Ипак йули, 131б.

Ориентир: гостиница Astor.

Единый контактный центр: (+99871) 203−33−33

Facebook: fb.com/mediapark.uz

Instagram: @mediapark.official

Telegram: t.me/mediaparkbozoriofficial

На правах рекламы.