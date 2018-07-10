День рождения MEDIAPARK Bozori станет настоящим праздником для всех покупателей торговой сети. Гостей ждут интересные акции, десятки тысяч футболок и специальные карты лояльности.

Сеть рынков MEDIAPARK Bozori благодарит всех посетителей и выражает признательность миллионам своих покупателей. Компании исполняется три года, и лучший подарок в этот праздник — радость и счастливые улыбки пришедших гостей.

В честь трехлетия MEDIAPARK Bozori запускает три праздничные акции.


Акция «Будь в игре» в честь Чемпионата мира

Любители футбола при покупке телевизора в MEDIAPARK Bozori получат портативные зарядные устройства (Powerbank), мячи и футболки с символикой Чемпионата мира-2018.

Как получить подарок:

  • с 24 июня по 15 июля нужно приобрести телевизор с диагональю от 43″ со специальным ценником;
  • выбрать приз у консультанта, и сразу забрать его.

Акция с МР купюрами

За каждые 100 тысяч сумов, потраченные в сети MEDIAPARK Bozori, покупатель получает 1 МР купюру. Полученные купюры можно обменять на товары в специальных корзинах в день покупки (они действуют только 1 день).


Акция «Больше радости»

Каждый покупатель получает в подарок футболки и специальные карты лояльности с 11% от суммы покупки. Использовать карты можно до 31 августа.

Помимо праздничных акций в MEDIAPARK действует летняя акция «Еженедельные подарки».


С 1 июня по 31 августа покупатели холодильников и кондиционеров со специальным ценником получают шанс выиграть соковыжималку, блендер, электрический чайник, мини-печь и другую мелкую бытовую технику. Всего в акции участвует более 1000 товаров.

Как принять участие в акции:

  • купить холодильник или кондиционер со специальным ценником;
  • заполнить купон участника;
  • следить за результатами розыгрыша.

Администрация сети рынков MEDIAPARK Bozori разыгрывает призы одновременно во всех филиалах по средам в 17:30. Каждый посетитель может убедиться в прозрачности розыгрыша в любом из магазинов сети.

Акции действуют во всех 10 филиалах MEDIAPARK Bozori.

Места проведения акции:

  1. Рынок MEDIAPARK Караташ: г. Ташкент, Шайхонтохурский р-н, ул. Караташ, 11А.
    Ориентир: Ассоциация банков Узбекистана.
  2. Рынок MEDIAPARK Рохат: г. Ташкент, Бектимирский р-н, круг Рохата.
  3. Рынок MEDIAPARK Сергели: г. Ташкент, Сергелийский р-н, ул. Янги Сергели.
    Ориентир: авторынок Сергели.
  4. Рынок MEDIAPARK Ипак йули: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Буюк Ипак йули.
    Ориентир: гостиница «Саёхат».
  5. Рынок MEDIAPARK Чиланзар: г. Ташкент, Чиланзарский р-н, квартал-Ц, ул. Катартал, 28.
  6. Рынок MEDIAPARK Юнусабад: г. Ташкент, Юнусабадский р-н, 19 квартал, ул. Юнусота, 119.
    Ориентир: бывший Сайрам базар.
  7. Рынок MEDIAPARK Коканд: г. Коканд, ул. Шохрухобод, 39.
    Ориентир: торговый центр Qo’qon.
  8. Рынок MEDIAPARK Карши: г. Карши, ул. Ислама Каримова, 17.
    Ориентир: бывший ЦУМ.
  9. Рынок MEDIAPARK Фергана: г. Фергана, ул. Тарона, 15.
    Ориентир: Городской хокимият.
  10. Рынок MEDIAPARK Самарканд: г. Самарканд, ул. Буюк Ипак йули, 131б.
    Ориентир: гостиница Astor.

Единый контактный центр: (+99871) 203−33−33

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