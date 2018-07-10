Компания «Узбекистон темир йуллари» инвестирует 20 млн долларов в создание современного логистического центра на базе железнодорожной сортировочной станции «Чукурсай» в Ташкенте, сообщила программа «Ахборот 24» телеканала «Узбекистан 24».

Техническое оснащение предоставят производители Германии, России и Китая. Ожидаемая мощность логистического центра, который займет территорию 19,4 га, — обработка 1,5 миллиона тонн экспортных и импортных товаров в год.

«Сегодня обрабатывается 125 контейнеров в день, после запуска логистического центра эта цифра вырастет до 250. Кроме того, возможности для хранения контейнеров вырастут в два раза», — сообщил начальник отдела менеджмента и маркетинга «Узбекистон темир йуллари» Фозил Шарипов.

Длина железнодорожной сортировочной товарной станции «Чукурсай» составляет почти 6 км, она включает в себя 3 парка и около 50 приемных, отправных и сортировочных путей. Ежедневно станция принимает порядка 2500 тонн груза.