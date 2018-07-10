Как грамотно распорядиться сбережениями? Сколько можно заработать на покупке ценных бумаг? Есть ли смысл покупать сейчас криптовалюты? Первопроходцы каршеринга — есть ли будущее у этой услуги в Узбекистане? Можно ли стать инвестором с минимальным капиталом? Как быстро окупаются вложения? Что нужно для легализации прибыли физического лица?

14 июня в «Лаборатории бизнеса» прошла панельная дискуссия о пассивном доходе, где были обсуждены криптовалюты, рынок ценных бумаг и каршеринг.

Среди участников:

Фарход Каримов — заместитель генерального директора Центра по координацию и развитию рынка ценных бумаг;

Руслан Салихов — GrapheneLab (Санкт-Петербург), разработчик, консультант в области блокчейн;

Шохрух Абдуганиев — директор RentCar.

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Проект «Лаборатория бизнеса», нацеленный на развитие бизнес-сообщества Узбекистана, был представлен в Ташкенте в январе 2016 года. Его инициаторами являются Unique Present Media Holding, Ассоциация международного бизнеса и технологий (АМБиТ) и компания Afisha Media.



