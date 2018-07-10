Министерство внутренних дел Узбекистана в текущем году произвело внутреннюю ротацию 35% сотрудников и руководителей государственной службы безопасности дорожного движения, стаж работы которых на занимаемой должности превысил пять лет. Об этом говорится в постановлении правительства от 6 июня по совершенствованию системы материального стимулирования сотрудников ГСБДД, сообщили «Газете.uz» в Министерстве юстиции.

В ходе ротации часть сотрудников ГСБДД переведена в другие службы органов внутренних дел. До конца текущего года показатель ротации планируется довести до 70%.

Ротация производится для поддержания высокого уровня служебно дисциплины в ГСБДД. С этой же целью в УБДД ГУВД Ташкента создано отделение собственной безопасности, а в УБДД МВД Каракалпакстана и УВД областей — группы собственной безопасности.

Постановлением предусмотрено создание с 1 июля при МВД Каракалпакстана, УВД областей и ГУВД Ташкента фонда стимулирования и поощрения сотрудников ГСБДД.

Фонд будет формироваться за счет 10% от суммы штрафов, налагаемых сотрудниками ДПС за нарушение правил дорожного движения, которые поступают в специальный фонд развития материально-технической базы, социального стимулирования сотрудников и прочих расходов МВД. Исключение составляют штрафы за нарушения, фиксируемые автоматизированными системами.

Средства фонда могут использоваться исключительно для ежемесячного денежного поощрения сотрудников ГСБДД. Список должностей, а также условия и критерии поощрения сотрудников будут определены в документе, который должен быть разработан в двухнедельный срок.

МВД также в двухнедельный срок поручено разработать и утвердить «жесткие требования к личным моральным качествам кандидатов на службу в ГСБДД».

Отметим, что в «Дорожной карте» по реализации Концепции обеспечения безопасности дорожного движения в Узбекистане предусмотрено к августу пересмотреть порядок остановки транспортных средств, с четким определением требований и оснований остановки, а также запретом методов скрытого несения службы на автодорогах.

К октябрю намечена разработка проекта постановления Кабинета Министров, регламентирующего критерии оценки результатов служебной деятельности сотрудников ГСБДД. В документе будет предусмотрено поощрение сотрудников на основе достигнутых ими положительных результатов по предупреждению правонарушений, реализации профилактических мер, соблюдению культуры обращения к участникам дорожного движения, недопущению случаев дорожно-транспортных происшествий на закрепленных секторах.

При этом в отношении сотрудников ГСБДД должны приниматься меры в случаях ДТП с летальным исходом вследствие непринятия должных мер по их предупреждению, а также неоправданной перегруженности дорог в закрепленных за ними секторах, либо регистрации фактов несоблюдения культуры обращения к участникам дорожного движения.

В первом полугодии 2018 года в Узбекистане зафиксировано 1,6 миллиона нарушений правил дорожного движения, количество ДТП по сравнению с таким же периодом прошлого года снизилось на 7,6% (на 250), происшествий со смертельным исходом — на 3,8% (на 30), с травмами — на 9% (на 290).