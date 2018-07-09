Министр народного образования Шерзод Шерматов 4 июля для посетил Самаркандскую область, чтобы ознакомиться с проблемами в сфере школьного образования, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе МНО.





В ходе поездки было выявлено множество недостатков, в том числе системного характера. В ряде школ на протяжении 35−45 лет не проводился капитальный ремонт, а средства на текущий ремонт выделялись ограниченно.

В капитальном ремонте нуждаются 349 школ области, 18 школ подлежат полной реконструкции. В 336 школах отсутствуют спортивные залы для уроков физической культуры и спортивного развития учащихся. 629 школ не имеют ограждения территории.

В 474 школах количество учащихся на 50% превышает вместимость, из-за чего учеба организована в две смены, что негативно влияет на образовательный процесс. В Самарканде в последние годы было построено немало многоквартирных домов, для жителей которых не строились дополнительные школы.

Большое количество школ не имеют элементарных условий для ведения деятельности на должном уровне. Особенно плохо дела обстоят с филиалами школ в отдаленных районах. Имея статус филиала, они зачастую выпадали из программ капитального и текущего ремонта.





Шерзод Шерматов сообщил, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поставил задачу коренным образом пересмотреть зарплаты и условия работы учителей, внедрив комплекс мер по повышению их авторитета в обществе.

«Очень жаль, что текущее состояние дел совсем не на том уровне, необходимом для развития. Нам нужно незамедлительно предпринять меры по коренному улучшению системы образования», — сказал он.





Министр поручил руководителю областного управления народного образования пересмотреть подходы к работе и срочно заняться решением наиболее острых вопросов.

По результатам изучения будут подготовлены предложения по решению системных проблем в сфере школьного образования.