Руководители финансовых и казначейских органов Навоийской области «строго предупреждены» за допущение отставания по графику в выплате заработной платы и отпускных работникам бюджетных организаций. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

В июле для «своевременной и полной выплаты» заработной платы и отпускных работникам бюджетных организаций Министерство финансов выделило целевые средства в размере 532,5 млрд сумов.

Вместе с тем, говорится в сообщении, на 6 июля выплата первоочередных расходов составила по республике 85,8%. Наименьший процент выплат наблюдается именно в Навоийской области — немногим более 60%.





