Средняя цена предложения на вторичном квартирном рынке Ташкента в июне составила 610 у. е. за квадратный метр против 620 у. е. в мае, понизившись на 2%. Об этом говорится в обзоре оценочной организации CREDO MAX ESTIMATION, предоставленном «Газете.uz».

Цены на квартиры в домах кирпичного типа по итогам первого месяца лета уменьшились на 2% до 644 у. е., в домах панельного типа — также на 2% до 585 у. е.

В зависимости от количества комнат средние цены квадратного метра были такими: однокомнатные — 618 у. е. (+2%), двухкомнатные — 598 (-2%), трехкомнатные — 608 (-3%), квартиры с четырьмя и более комнатами — 631 (+2%).

В разрезе районов города снижение средней цены предложения зафиксировано в 5 из 11 районов, еще в 5 районах цены выросли.

Самая низкая средняя цена зафиксирована в Бектемирском районе — 445 у. е., самая высокая — в Мирабадском — 721 у. е.

Средняя стоимость 1 кв. м в разрезе территориального зонирования (в соответствии с которым устанавливаются ставки земельного налога), была такой (в у. е.):

Зона Май 2018 Июнь 2018 Изменение (%) Зона 1 778 751 -3 Зона 2 652 632 -3 Зона 3 619 605 -2 Зона 4 550 560 +2 Зона 5 455 465 +2

Примечание: Обзор предоставляется исключительно в информационных целях. Компания-составитель обзора не несет ответственности за операции третьих лиц, совершенные на основе данного обзора. Данные по ценам представлены интернет-ресурсами dom.vsem.uz и uybor.uz. Единица измерения стоимости предложения зафиксирована на основе переговоров с продавцами, определяемых по выборке из всей базы данных.

О компании

Оценочная организация CREDO MAX ESTIMATION имеет большой опыт работы в области оценки и консалтинга. Компанией оказывается широкий спектр услуг в сфере финансов, который включают в себя полный спектр услуг по оценке (оценка объектов недвижимости, оценка бизнеса, оценка эффективности инвестиционных проектов, оценка ценных бумаг, акций, паев и долей предприятий, оценка имущества, имущественных комплексов, оценка ущерба и восстановительного ремонта, оценка оборудования, оценка транспортных средств, оценка интеллектуальной собственности и НМА, переоценка основных средств), а также консультационное и документарное сопровождение в сфере финансовых вложений и получения кредитов (разработка бизнес-плана, инвестиционных проектов ТЭО, проведение маркетинговых исследований). Телефоны: (99891) 164−01−40, (99871) 271−13−92.