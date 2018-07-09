Общественные советы будут организованы при государственных органах. Постановление об этом подписал 4 июля президент Узбекистана.

В документе перечисляются проблемы в налаживании эффективного диалога между государством и обществом:

Отсутствие связующего «моста» между государственными органами и гражданами при диалоге оказывает негативное влияние на выявление проблем в деятельности государственных органов и защите прав и интересов граждан.

Безответственный подход к рассмотрению обращений физических и юридических лиц, в том числе случаи проявления халатного отношения к предложениям граждан по совершенствованию законодательства и решению проблем общества, препятствуют повышению эффективности деятельности госорганов и формированию «площадки диалога» между государством и народом.

Невозможность получения гражданами информации о деятельности госорганов, необоснованный отказ в большинстве случаев в предоставлении им такой информации подрывают доверие народа к государственным органам.

Ненадлежащее исполнение мер, направленных на внедрение здоровой духовной среды и законности в деятельность госорганов, повышение правовой культуры сотрудников, создает условия для увеличения случаев злоупотребления ими полномочиями, нарушения прав граждан, роста количества жалоб на действия сотрудников и усиления недовольства населения деятельностью госорганов.

Неполучение ожидаемых результатов общественного контроля за осуществлением мер по улучшению служебных и жилищных условий сотрудников, а также решением имеющихся в данной сфере проблем приводит к снижению эффективности их деятельности.

Согласно постановлению, общественный совет — постоянно действующий на общественных началах консультативно-совещательный орган. Он создается решением руководителя госоргана. В его состав могут входить ветераны труда из числа бывших сотрудников госоргана, авторитетные граждане с большим опытом в общественной деятельности, а также представители негосударственных некоммерческих организаций и СМИ.

Общественные советы призваны контролировать деятельность госоргана и его должностных лиц по учету общественных интересов и общественного мнения в нормативно-правовых актах, решениях, программах развития. Консультативные органы также будут следить за исполнением законодательства в сфере защиты прав и интересов граждан и юридических лиц, выполнением задач и функций госоргана, затрагивающих социальные и общественные интересы, оказанием госуслуг, реализацией соглашений, договоров, проектов и программ в рамках социального партнерства.

В числе других задач общественных советов входят:

организация диалога госоргана с гражданами;

системный мониторинг и анализ общественного мнения о деятельности госоргана по вопросам прав, свобод и интересов граждан;

участие в разработке и реализации государственных и других программ в сфере противодействия коррупции в деятельности госоргана;

изучение условий для участия граждан в реформировании госоргана;

анализ жилищных, социально-бытовых, служебных условий сотрудников госоргана и их семей, условий оказания им медицинской помощи.

Общественные советы получают право: