Общественные советы будут организованы при государственных органах. Постановление об этом подписал 4 июля президент Узбекистана.
В документе перечисляются проблемы в налаживании эффективного диалога между государством и обществом:
Отсутствие связующего «моста» между государственными органами и гражданами при диалоге оказывает негативное влияние на выявление проблем в деятельности государственных органов и защите прав и интересов граждан.
Безответственный подход к рассмотрению обращений физических и юридических лиц, в том числе случаи проявления халатного отношения к предложениям граждан по совершенствованию законодательства и решению проблем общества, препятствуют повышению эффективности деятельности госорганов и формированию «площадки диалога» между государством и народом.
Невозможность получения гражданами информации о деятельности госорганов, необоснованный отказ в большинстве случаев в предоставлении им такой информации подрывают доверие народа к государственным органам.
Ненадлежащее исполнение мер, направленных на внедрение здоровой духовной среды и законности в деятельность госорганов, повышение правовой культуры сотрудников, создает условия для увеличения случаев злоупотребления ими полномочиями, нарушения прав граждан, роста количества жалоб на действия сотрудников и усиления недовольства населения деятельностью госорганов.
Неполучение ожидаемых результатов общественного контроля за осуществлением мер по улучшению служебных и жилищных условий сотрудников, а также решением имеющихся в данной сфере проблем приводит к снижению эффективности их деятельности.
Согласно постановлению, общественный совет — постоянно действующий на общественных началах консультативно-совещательный орган. Он создается решением руководителя госоргана. В его состав могут входить ветераны труда из числа бывших сотрудников госоргана, авторитетные граждане с большим опытом в общественной деятельности, а также представители негосударственных некоммерческих организаций и СМИ.
Общественные советы призваны контролировать деятельность госоргана и его должностных лиц по учету общественных интересов и общественного мнения в нормативно-правовых актах, решениях, программах развития. Консультативные органы также будут следить за исполнением законодательства в сфере защиты прав и интересов граждан и юридических лиц, выполнением задач и функций госоргана, затрагивающих социальные и общественные интересы, оказанием госуслуг, реализацией соглашений, договоров, проектов и программ в рамках социального партнерства.
В числе других задач общественных советов входят:
- организация диалога госоргана с гражданами;
- системный мониторинг и анализ общественного мнения о деятельности госоргана по вопросам прав, свобод и интересов граждан;
- участие в разработке и реализации государственных и других программ в сфере противодействия коррупции в деятельности госоргана;
- изучение условий для участия граждан в реформировании госоргана;
- анализ жилищных, социально-бытовых, служебных условий сотрудников госоргана и их семей, условий оказания им медицинской помощи.
Общественные советы получают право:
- Посещать коллегиальные заседания и другие публичные мероприятия госоргана, его территории и здания;
- Вносить руководителям госоргана предложения по вопросам, входящим в компетенцию общественных советов;
- Получать статистические, информационные и иные материалы госоргана для подготовки предложений и рекомендаций;
- Принимать участие в нормотворческой деятельности госоргана, обеспечении общественного и экспертного обсуждения проектов нормативно-правовых актов, разработанных госорганом;
- Выборочно анализировать качество ответов госоргана на обращения физических и юридических лиц;
- Знакомиться с согласия сотрудников госоргана с их жилищными, семейно-бытовыми и служебными условиями;
- Взаимодействовать со СМИ и организовывать общественные мероприятия.
- Перед государственными органами поставлена задача в месячный срок утвердить составы общественных советов и обеспечить решение вопросов по организации их деятельности.