8 июля примерно в 17:30 на территории торгового комплекса «Флешка» («Малика») в Шайхантахурском районе Ташкента произошла ссора между продавцом подержанными телефонами Н. А. (1988 г. р.) и посетителем А. Ш. (1989 г. р.).

В результате конфликта ранее судимый А. Ш. нанес ножевое ранение в область груди Н. А., после чего скрылся с места происшествия на автомобиле.

Потерпевший обратился за медицинской помощи в 7-ю городскую клиническую больницу Юнусабадского района, сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 277 («Хулиганство») Уголовного кодекса Узбекистана.

Личность подозреваемого, а также госномер автомобиля, на котором он скрылся, были установлены в ходе следственно-оперативных мероприятий. В настоящее время подозреваемый задержан, ведется следствие.