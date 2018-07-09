Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Сабит Турсунов погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Сырдарьинской области. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Автомобильная авария произошла в субботу, 7 июля. Сабит Турсунов направлялся на неофициальном такси в Самаркандскую область в служебную командировку с целью изучения проблем с водоснабжением.

Сабит Турсунов родился в 1973 году. Окончил Самаркандский институт сельского хозяйства (1994) и Академию государственного и общественного строительства при президенте (2012). В Законодательной палате представлял Экологическое движение Узбекистана, был членом Комитета по вопросам промышленности, строительства и торговли.