Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайип Эрдогану в связи с многочисленными человеческими жертвами и пострадавшими в результате железнодорожной аварии в провинции Текирдаг. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Число погибших в результате схода поезда с рельсов составило 24 человека. В момент крушения в поезде находились 362 пассажира и 6 сотрудников железнодорожной службы. Причиной крушения мог стать проливной дождь, размывший грунт под рельсами, передает Анадолу.