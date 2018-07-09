Правительственная делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым, находящая с рабочим визитом в Афганистане, 8 июля была принята президентом Мухаммадом Ашрафом Гани. Об этом сообщила пресс-служба МИДа.

На встрече обсуждены вопросы двусторонних отношений, прежде всего выполнение договоренностей, достигнутых в рамках официального визита президента Афганистана в Узбекистан в декабре.

Узбекистан подтвердил свое согласие на открытие афганского консульства в Термезе.

Стороны также обменялись мнениями по ситуации в Афганистане и в прилегающем регионе.

Мухаммад Ашраф Гани поблагодарил узбекскую сторону за прилагаемые усилия по содействию мирному процессу в его стране.