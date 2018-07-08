Сборная России уступила команде Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира-2018. Встреча в Сочи на стадионе «Фишт» завершилась со счетом 2:2 в основное время и экстра-таймы, по пенальти — 3:4.

Хорватия наседала на ворота России, однако первой счет открыла хозяйка турнира. На 31-й минуте Денис Черышев получил обратную передачу от Артема Дзюбы, продвинулся вперед, отодвинул защитника и нанес удар прям в «девятку» ворот.

Через восемь минут хорваты восстановили паритет после позиционный ошибки россиян. Марио Манджукич пробежал по левому краю штрафной и аккуратно навесил в центр, где Андрей Крамарич без опеки головой отправил мяч в дальний угол.





В основное время команды больше не отличались и игра перешла в экстра-таймы. В конце первой 15-мунутки Лука Модрич с углового навесил в центр штрафной, где Домагой Вида выпрыгнул выше всех и замкнул головой передачу.





На 115-й минуте Алан Дзагоев сделал аккуратную передачу в штрафную, где расторопнее всех оказался Марио Фернандес, подрезавший снаряд в ворота Даниела Субашича.

После 120 минут игры стартовала серия пенальти (вторая подряд для обеих команд). Первыми пробивали россияне.

1) Федор Смолов пробил, Субашич подставил руку и отразил — 0:0.

2) Марцело Брозович исполнил точный удар — 0:1.

3) Алан Дзагоев сравнял счет — 1:1.

4) Матео Ковачич пробил, Акинфеев отразил — 1:1.

5) Марио Фернандес пробил мимо ворот — 1:1.

6) Лука Модрич отрпавил мяч в ближний угол — 1:2.

7) Сергей Игнашевич был точен — 2:2.

8) Домагой Вида вновь пробил успешно — 2:3.

9) Далер Кузяев забил — 3:3.

10) Иван Ракитич забил решающий гол — 3:4.

Хорватия сыграет с Англией в полуфинале 11 июля в 23:00 по ташкентскому времени.

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