Сборная Англии одержала победу над командой Швеции в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2018. Встреча в Самаре завершилась со счетом 2:0.





Первый гол был забит на 30-й минуте, когда защитник Гарри Магуайр после навесной подачи с углового продавил соперника в штрафной и отправил мяч в ворота.





На 58-й минуте Деле Алли также головой вонзил мяч в ворота Робина Ольсена после передачи из-за пределов.

Впервые с 1990 года сборная Англии пробилась в полуфинал чемпионата мира ФИФА. И лишь третий раз в истории, первый раз за выход в финал англичане боролись в 1966 году.

Англичане в полуфинале встретятся с победителем матча Россия — Хорватия, который состоится сегодня в 23:00 по ташкентскому времени.

Статистика





Видео