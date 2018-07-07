Министерство юстиции Узбекистана подготовило проект постановления правительства, предусматривающий отмену требования предоставления справок и других документов от органов самоуправления граждан (махаллей). Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Минюста.

Действующее законодательство предусматривает выдачу подобных справок в 51 случаях. Напрактике процесс выдачи махаллями справок и других подтверждающих документов излишне бюрократизирован. Во многих случаях он сопровождается незаконным взиманием платы за выдачу справок.

Из-за отсутствия информации у органов самоуправления в справки вносятся сведения со слов самих граждан, то есть данные справок нередко нельзя назвать обоснованными и достоверными. В то же время в законодательство не закреплены полномочия органов самоуправления по установлению фактов, указываемых в справках.

В проекте постановления, подготовленном Министерством юстиции, предусмотрена отмена требований о необходимости получения в махаллях справок и иных документов, содержащихся в 49 нормативно-правовых актах.

В частности, предлагается отменить выдачу махаллинских справок о проживании (прописке) по месту жительства, в том числе совместном, об отсутствии работы (временной или постоянной), о времени ухода за детьми, одинокими лицами, пенсионерами и инвалидами, а также характеристик гражданам.

Проектом документа устанавливается, что подтверждающая информация, необходимая для предоставления тех или иных услуг, должна запрашиваться у государственных органов, уполномоченных вести соответствующие базы данных (реестры, книги учета, архивы и т. п. ).

«Принятие постановления создаст дополнительные удобства для населения и повысит качество, оперативность, прозрачность и доступность государственных услуг», — отметили в пресс-службе Минюста.

Ожидается, что за органами самоуправления останется право выдавать справки об имущественном состоянии семьи, составе ее членов (степени родства) и некоторых других документов (гарантийные письма, поручительства, письменные рекомендации и ходатайства).