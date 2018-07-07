Министерство юстиции Узбекистана подготовило проект постановления правительства, предусматривающий отмену требования предоставления справок и других документов от органов самоуправления граждан (махаллей). Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Минюста.
Действующее законодательство предусматривает выдачу подобных справок в 51 случаях. Напрактике процесс выдачи махаллями справок и других подтверждающих документов излишне бюрократизирован. Во многих случаях он сопровождается незаконным взиманием платы за выдачу справок.
Из-за отсутствия информации у органов самоуправления в справки вносятся сведения со слов самих граждан, то есть данные справок нередко нельзя назвать обоснованными и достоверными. В то же время в законодательство не закреплены полномочия органов самоуправления по установлению фактов, указываемых в справках.
В проекте постановления, подготовленном Министерством юстиции, предусмотрена отмена требований о необходимости получения в махаллях справок и иных документов, содержащихся в 49 нормативно-правовых актах.
В частности, предлагается отменить выдачу махаллинских справок о проживании (прописке) по месту жительства, в том числе совместном, об отсутствии работы (временной или постоянной), о времени ухода за детьми, одинокими лицами, пенсионерами и инвалидами, а также характеристик гражданам.
Проектом документа устанавливается, что подтверждающая информация, необходимая для предоставления тех или иных услуг, должна запрашиваться у государственных органов, уполномоченных вести соответствующие базы данных (реестры, книги учета, архивы
«Принятие постановления создаст дополнительные удобства для населения и повысит качество, оперативность, прозрачность и доступность государственных услуг», — отметили в пресс-службе Минюста.
Ожидается, что за органами самоуправления останется право выдавать справки об имущественном состоянии семьи, составе ее членов (степени родства) и некоторых других документов (гарантийные письма, поручительства, письменные рекомендации и ходатайства).
По мере расширения внедрения информационно-коммуникационных технологий и создания централизованных баз данных (архивов, реестров
Nikita Grishin
Давно пора!
Sanjar Togayev
Это же будет прорыв!!!)) Но неужели потребуется целое постановление для отмены одной бумажки?
Виктор Неизвесный
Вообще пора пересмотреть практику сбора справок и документов! На дворе 21 век, а мы всё ещё бегаем с бумажками(да безусловно степень развития многих предприятий далека от ведения электронного документооборота, но к этому нужно хоть как то стремиться!) к сожалению каждый квартал к нам приходят уведомления из коммунальных компаний, с требованием оплатить задолженность то за газ, то за свет, то за воду и пока не ткнешь им квитанцию об оплате настаивают что им должны, а потом “включают дурачка“ и говорят ну наверное деньги на счёт не попали, привезите квитанции в районное отделение-мы проверим. А с чего люди должны тратить нервы, время и деньги чтобы доказать что они не верблюды?! Где призумпция невиновности?!