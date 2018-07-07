В Ташкенте для движения транспорта закрыт участок проспекта Бунёдкор от пересечения с улицей Мукими до пересечения с Малой кольцевой (станция метро «Чиланзар»). Об этом сообщило ГУВД столицы.

Причина закрытия — строительство автомобильного путепровода в районе стадиона Milliy (бывший «Бунёдкор»). Дорога будет открыта после завершения строительных работ.