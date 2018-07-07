В Ташкенте для движения транспорта закрыт участок проспекта Бунёдкор от пересечения с улицей Мукими до пересечения с Малой кольцевой (станция метро «Чиланзар»). Об этом сообщило ГУВД столицы.
Причина закрытия — строительство автомобильного путепровода в районе стадиона Milliy (бывший «Бунёдкор»). Дорога будет открыта после завершения строительных работ.
Timur Kim
В это же время закрыли байналминал. Хоть ктото подумал прежде чем закрыть сразу 2 дороги. Ктото вообще рассказывает людям как они домой поподут. Где алььернатива этим дорогам??? Учитывая их пропускную способность.