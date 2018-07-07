Сборная Бельгии обыграла команду Бразили в четвертьфинальном матче чемпионата-2018. Встреча в Казани закончилась со счетом 2:1.

Бельгийцы вышли вперед 13-й минуте, когда полузащитник Бразилии Фернандиньо после навеса с углового отправил мяч в собственные ворота.





На 31-й минуте бельгийцы удвоили преимущество после успешной контратаки. Нападающий Ромелу Лукаку перехватил мяч на своей половине поля, протащил его метров на 50 и отдал Кевину Де Брейне, который поразил ворота Алисона из-за пределов штрафной.





На 76-й минуте Ренато Аугусто отквитал один гол после навесной передачи от Филиппе Коутиньо.

После вылета южноамериканских команд — Уругвая и Бразилии — в турнире остались только европейские сборные.

Бельгия в полуфинале встретится со сборной Франции, которая одолела в ¼ финала Уругвай (2:0). Игра пройдет 10 июля в Санкт-Петербурге в 23:00 по ташкентскому времени.

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