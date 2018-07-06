«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет рецепты овощных блюд.

Рис с овощами в сковороде





Простое блюдо, которое можно приготовить всего за полчаса, — это рис с овощами. Все готовится в одной сковороде, и рис пропитывается ароматом и вкусом свежих овощей. Такое блюдо станет отличным гарниром или легким основным блюдом.

Конвертики из баклажанов





Благодаря своему нейтральному вкусу баклажаны отлично сочетаются практически со всеми продуктами. В этом рецепте обжаренные на гриле баклажаны идеально сочетаются с помидорами и не слишком соленой брынзой. Получается полезная и вкусная летняя закуска.

Овощное соте





Соте — это метод обжарки на раскаленном растительном масле. Так овощи получаются румяными, аппетитными и не теряют своего вкуса и аромата. В этом рецепте можно использовать самые любимые овощи и комбинировать вкусы. Подавать его можно и горячим, и холодным, что особенно актуально для лета.

Кабачковый торт





Кабачковый торт — это холодная и сочная закуска-салат, которая выглядит довольно необычно. Закусочный тортик придется по вкусу даже тем, кто не очень любит кабачки. Главное — дать ему настояться в холодильнике, чтобы он пропитался соусом из майонеза и чеснока.

Куриное соте с кукурузой





Такое блюдо понравится тем, кто не представляет основного блюда без мяса. Нежное куриное филе и ароматные овощи получаются сочными и вкусными. В соте можно добавить любимые овощи и не ограничиваться теми, что даны в рецепте.

Салат из помидоров с мятой





Самая летняя закуска — это салат из помидоров с мятой и лимонной заправкой. Он получается освежающим, с легкой цитрусовой ноткой. Такой салат можно подавать к блюдами из мяса, птицы и рыбы, он отлично с ними сочетается.

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