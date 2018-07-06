В современных домах можно найти огромное количество самых разнообразных электрических приборов, которые призваны упростить людям жизнь. Уже никого не удивить стиральными машинами, холодильниками, утюгами и телевизорами.

Огромный выбор бытовой техники часто приводит покупателя в замешательство. Какую технику выбрать? По каким критериям? Устройству какого производителя отдать предпочтение, чтобы потом не разочароваться? Для того чтобы принять правильное решение при покупке товара, можно без стеснения обращаться с вопросами к консультантам, а также стараться не пропускать выгодные акции.





Например, 30 июня в Ташкенте открылся новый магазин бытовой техники Goodzone. В связи с этим событием компания Samsung запускает сразу 2 акции:

первые 100 покупателей бытовой техники Samsung получат ваучер на 100 тысяч сумов на покупки в сети супермаркетов Makro;

у каждого покупателя бытовой техники Samsung будет возможность выиграть один из 5 призов (телевизор, холодильник, стиральную машину, микроволновую печь или пылесос).





Благодаря прогрессу и постоянному развитию новых технологий, ассортимент в магазинах бытовой техники все больше увеличивается. Новые модели — это воплощение дополнительных функций, которые делают домашние электроприборы все более удобными и совершенными, позволяя не тратить много времени на хозяйство. Сэкономить при выборе бытовой техники помогут профессиональные консультанты Goodzone, а Samsung еще и предоставит возможность выиграть ценный приз.





Адрес магазина GoodZone: пр. Амира Темура, 129Б.

Ориентир: станция метро «Шахристан».

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