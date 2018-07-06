Традиционные блюда узбекской кухни уже давно стали неотъемлемой частью национального колорита Узбекистана. Несмотря на незначительные расхождения в приготовлении и подаче, вкус блюд почти всегда остается классическим. Но в Sal Sal все обстоит иначе, потому что здесь любят удивлять.





Sal Sal — это уютный ресторан в центре Ташкента, в котором готовят национальные блюда в современном исполнении. За приготовление и подачу еды отвечают молодые и креативные повара под руководством шефа Фарруха Улугжанова, который привык сочетать необычные ингредиенты, получая неожиданные и яркие вкусовые интонации. Гости могут насладиться любимой едой, а также оценить креативность ее исполнения и многогранность вкусовых решений.





Sal Sal в переводе означает «чистый», «прозрачный»: именно такие ассоциации вызывает светлая и расслабляющая обстановка ресторана. В первую очередь заведение позиционирует себя в качестве семейного ресторана. Удобное расположение, интересный дизайн, обилие цветущей зелени и ненавязчивой музыки делают его замечательным местом для проведения различных мероприятий, деловых переговоров и, конечно же, романтических свиданий. На территории ресторана есть летняя веранда с микроклиматом, где можно хорошо провести время в кругу семьи.

Sal Sal существует чуть больше года, и благодаря сочетанию вкусной еды, приятной обстановки и слаженной работы персонала, ресторан был признан «Лучшим заведением национальной кухни 2017 года» по версии сайта My Day.





Можно сказать, что Sal Sal стер былые границы между национальной кухней и современными концепциями ресторанного бизнеса, предлагая зарубежным гостям ощутить всю палитру национальной кухни Востока, а местным жителям попробовать изысканные блюда европейской кухни. Восхитительные десерты от талантливого кондитера и широкий ассортимент напитков, подаваемых профессиональным бариста, гарантированно поднимут настроение каждому.





Для постоянных гостей предусмотрена заманчивая программа лояльности, позволяющая проводить время с наибольшим удовольствием.

Телефон: (+99895) 193−65−65

Адрес: ул. Афросиаб, 6

Ориентир: магазин «Жемчуг»

Режим работы: с 11:00 до 23:00, без выходных.

Facebook: fb.com/salsalrest

Instagram: @salsal_rest

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