5 июля в Байсунском районе Сурхандарьинской области произошло ДТП с участием двух автомобилей Nexia, в котором погибли семь человек и трое получили ранения, сообщила пресс-служба МВД Узбекистана.

Машина, которой управлял учитель школы из Шурчинского района М. К., на 55-км автодороги «Дарбанд-Байсун-Шурчи-Элбаён» столкнулась с выехавшим на встречную полосу автомобилем под управлением жителя махалли «Оккамар» Й. А.

В результате аварии водители двух автомобилей и один пассажир госпитализированы с ранениями, семь человек от полученных травм скончались на месте.