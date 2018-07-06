Какой он — парк будущего? Что включает в себя и для кого предназначен? Какие возможности открывает и что обещает своим посетителям?

Поговорить о внешнем облике и внутреннем наполнении нового городского парка, возводимого на территории международного делового центра Tashkent City, собрались представители различных профессий, национальностей, возрастных категорий и социальных статусов.





Приглашение принять участие в совместном обсуждении проекта государственного значения было опубликовано на площадках онлайн СМИ и других информационных ресурсах. Меньше чем за неделю число желающих выразить свое мнение, поделиться идеями касательно образа парка, побило все рекорды. Организаторы отбирали участников, исходя из разности их взглядов и специализаций для того, чтобы получить максимально широкий спектр мнений.

Свои идеи и инициативы о том, каким будет парк завтрашнего дня, озвучили на встрече архитекторы, художники, бизнесмены, педагоги, молодые мамы — словом, наиболее активные, креативные, небезразличные к своему городу граждане.





Проектный семинар был организован дирекцией МДЦ Tashkent City при поддержке общественного совета при хокимияте города Ташкента совместно с КБ «Стрелка». Целью мероприятия было привлечение граждан к соавторству масштабного проекта, строительство которого находится под личным контролем главы государства.

Общественное обсуждение проекта подобного масштаба проводится в Узбекистане впервые. А потому организаторы ожидают динамичного и стремительного эффекта от такого диалога.





Участники семинара в произвольном порядке поделились на 4 группы, в каждой из которых обсудили наиболее важные аспекты проектирования и строительства инновационного проекта. В центре внимания: инфраструктура парка, его городская идентичность, экология, ландшафт и социокультурное программирование проекта.

Обсуждения проходили бурно и эмоционально — сложно оставаться равнодушным, когда проект касается каждого жителя столицы. Ведь парк — это территория для досуга, отдыха, образования, спорта, развлечений. Он предназначен для взрослых, детей, жителей Узбекистана и туристов.





Общая территория парка составляет более 18 га. К концу следующего года появится новый, современный парк, который будет именно таким, каким его видят горожане: просторным и компактным, в нем будет где отдохнуть от городской суеты и развлечься с детьми. Здесь появятся велодорожки, будут условия для занятия спортом. Парк будет чистый, открытый, комфортный, инновационный, безопасный, а главное — предназначенный для всех. И вместе с тем его внешний вид будет идеально вписываться в городской контекст, став своего рода местом притяжения взглядов.

На правах рекламы.