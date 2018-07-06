40 детских садов будут построены до конца года. Адресная программа строительства, реконструкции и капитального ремонта дошкольных образовательных учреждений на 2018 год утверждена постановлением президента Узбекистана от 2 июня.

В новых дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ) планируется организовать 7775 мест. Расчетная стоимость проектов составляет 402,2 млрд сумов. Наибольшее число детских садов появится в Кашкадарьинской области и Республике Каракалпакстан — по шесть в каждом регионе.

Строительство будет вестись по типовым проектам дошкольных образовательных учреждений на 60−385 мест, разработанным министерствами дошкольного образования и строительства.

Кроме того, запланирована реконструкция 298 ДОУ на 31,2 тысячи мест и капитальный ремонт 29 детских садов на 4770 мест. На эти цели, как ожидается, будет направлено 851,8 млрд сумов.