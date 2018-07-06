Правительство Японии выделило 262 млн иен (около 2,38 млн долларов США) на обучение в этой стране в 2019 году 15 магистрантов и 2 докторантов из Узбекистана, сообщили в посольстве Японии в Ташкенте.

Обменные ноты по проекту «Предоставление стипендий для подготовки кадров» (JDS) 5 июля в Ташкенте подписали заместитель председателя Государственного комитета по инвестициям Шухрат Вафаев и посол Японии Нобуаки Ито.

Проект JDS предоставляет молодым государственным служащим финансирование для получения степени магистра или доктора в японском вузе. С момента запуска проекта в 1999 году научные степени в Японии получили 311 студентов из Узбекистана.