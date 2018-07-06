Сборная Франции одержала победу над командой Уругвая в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2018. Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 2:0.





Счет был открыт на 40-й минуте. Защитник Рафаэль Варан замкнул головой навесную передачу Антуана Гризманна со штрафного.





На 61-й минуте Гризманн удвоил преимущество. Французский нападающий пробил по воротам и голкипер, пытаясь отбить удар ладонями, переправил мяч в собственные ворота. Форвард «Атлетико» стал лучшим игроком встречи.





В полуфинале Франция встретится с победителем матча Бразилия — Бельгия, который пройдет сегодня в 23:00 по ташкентскому времени.

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