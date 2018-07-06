Периодические и внеплановые поверки приборов учета электроэнергии отныне проводятся за счет предприятий территориальных электрических сетей. Соответствующие изменения внесены в Положение о порядке поверки приборов учета электрической энергии бытовых потребителей, сообщает Norma.uz.

Из положения исключены все нормы, в которых говорилось об уплате за поверку потребителем. Платить придется только тогда, когда счетчик поврежден по вине потребителя.

Напомним, в январе были приняты новые Правила пользования электрической энергией. В них говорилось, что за счет предприятий электросетей проводится поверка только современных приборов учета, т. е. интегрированных в автоматизированные системы контроля и учета энергии (АСКУЭ).

Срок периодических поверок приборов учета, установленных в рамках внедрения АСКУЭ, составляет 10 лет. Период поверки остальных приборов, как и прежде, составляет 4 года.

Для поверки приборы снимаются уполномоченным работником электросетей с участием представителя Бюро принудительного исполнения. При этом проверяется целостность счетчика и пломб, о чем составляется акт в четырех экземплярах (по одному для потребителя, территориальной электросети, БПИ и метрологической службы). При установке счетчика обратно акт составляется в трех экземплярах, плюс выдается оригинал сертификата о прохождении поверки.