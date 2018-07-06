Во дворце Независимости в столице Казахстана в пятницу состоялись торжества, посвященные 20-летию Астаны. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, принявший участие в мероприятии, поздравил народ Казахстана и президента Нурсултана Назарбаева с этой исторической датой, сообщила пресс-служба главы государства.

«Астана — это яркий символ нового, динамично развивающегося и независимого Казахстана. В Астане гармонично сочетаются современная архитектура, богатая культура и традиции народа Казахстана. Этот город является площадкой для проведения важных международных встреч, крупным экономическим и финансовым центром», — сказал Шавкат Мирзиёев.

6 июля 1994 года Верховный Совет Казахстана принял решение о переносе столицы из Алма-Аты в Акмолу. Указом президента Нурсултана Назарбаева от 10 декабря 1997 года город Акмола был официально объявлен столицей Казахстана. 6 мая 1998 года Акмола была переименована в Астану. В 2008 году день 6 июля был установлен государственным праздником — Днем столицы. 6 июля также является днем рождения Нурсултана Назарбаева.





Для участия в торжествах по случаю 20-летия Астаны прибыли также президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.