Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» 7 июля чартерным рейсом перевезет из Лондона в Самару и обратно 240 болельщиков сборной Англии по футболу. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе перевозчика.

В этот день сборная Англии в ¼ финала чемпионата мира встретится с командой Швеции. Рейс будет выполнен из лондонского аэропорта Станстед на самолете Boeing 767.

6 июля «Узбекистон хаво йуллари» выполнила чартерный рейс на Boeing 767 по маршруту Сочи — Казань для перевозки болельщиков из разных стран на игру между сборными Франции и Уругвая.

30 июня национальный авиаперевозчик по заказу администрации сборной Мексики доставил 230 болельщиков из этой страны на Boeing 787 Dreamliner из Москвы в Мехико, а 25 июня — 185 болельщиков Польши из Варшавы в Казань на самолете Boeing 757.

Федерация футбола Колумбии зафрахтовала самолеты «Узбекистон хаво йуллари» для перевозок своей сборной и сопровождающего персонала на период чемпионата мира-2018.