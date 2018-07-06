«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагает читателям подборку из семи интересных вариантов досуга в Ташкенте на выходных 7 и 8 июля.

Кинопремьеры 7 и 8 июля

В столице проходят две премьеры фильмов — фантастический боевик «Человек-муравей и Оса» и криминальная драма «Эскобар».

Продолжаются показы фильмов «Убийца 2. Против всех», «План побега 2», «Ночная смена», «8 подруг Оушена».

Вечеринки 7 и 8 июня

Столичные диджеи подготовили музыкальную программу в таких заведениях столицы, как The Time, «Семь Пятниц», Navvat, «Воздух», а также Malibu Sun Club.

Выставка «Квадрат» 7 июля

В галерее Bonum Factum откроется выставка «Квадрат» румынского фотографа Теодора Раду Пантеа в рамках проекта «41*69*. Самоидентификация». Ключевая тема и идея работ — видение различных состояний объектов и пространства в квадратном формате.

Фестиваль декоративных голубей 8 июля

На территории Ташкентского зоопарка состоится Фестиваль декоративных голубей. Приглашаются любители птиц и все желающие.

Аквапарки и бассейны 7 и 8 июля

Искупаться и позагорать можно в столичных аквапарках и бассейнах. Полная подборка с адресами и ценами — на Afisha.uz.

Детский мастер-класс 8 июля

Центр развития ребенка Metrika приглашает ребят на творческий мастер-класс, где дети смогут сделать объемную улитку из DVD-диска, пластилина, картона, а также бисера и страз.

Спортивные тренировки 7 и 8 июля

В эти выходные пройдут три бесплатные тренировки. В Экопарке стартуют спортивное занятие в формате BeFit Bootcamp и воркаут от Сергея Монарха, Алены Нураевой, Дианы Кудакаевой и других. Также пройдет спортивное соревнование #ROWINGChallenge от OzoneFC в Central Park.

Все мероприятия в Ташкенте — в календаре Afisha.uz.

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