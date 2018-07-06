Роль коммерческих банков в качестве финансовых посредников, содействующих структурной перестройке экономики Узбекистана, развитию сектора малого бизнеса и частного предпринимательства, проявляется в расширении сфер их деятельности и внедрении новых передовых видов финансовых услуг. Примером этому служит и деятельность АКБ Asia Alliance Bank.

Главными задачами внешнеэкономической деятельности банка являются привлечение ресурсов мировых финансовых институтов для инвестиций в отрасли экономики Узбекистана, наиболее полное удовлетворение запросов своих клиентов и эффективное участие в работе авторитетных международных финансовых организаций.

В рамках договора АО «ЭСК KazakhExport» предоставило страховое покрытие АО ДБ «Альфа Банк» по аккредитиву, выпущенному Asia Alliance Bank на сумму 1,5 млн долларов США. АО ДБ «Альфа Банк» выступил в качестве подтверждающего и финансирующего банка по данному аккредитиву.

На правах рекламы.