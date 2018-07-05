Подполковник Бахтиёр Нигманов назначен первым заместителем начальника УБДД ГУВД Ташкента — командиром бригады ДПС Ташкента, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе управления. На этом посту он сменил Жамшида Жураева, который перешел на другую работу.

Бахтиер Нигманов с 2017 года работал заместителем начальника УБДД Ташкентской области. Ранее возглавлял батальоны дорожно-патрульной службы в Юнусабадском, Алмазарском и Шайхантахурском районах столицы.

Должность начальника УБДД ГУВД Ташкента после увольнения в начале мая Барата Маменова остается вакантной. Запущенный в марте сайт УБДД (ubdd.uz) в настоящее не работает.