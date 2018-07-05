Правительство Узбекистана постановлением от 30 июня продлило срок действия старых (небиометрических) паспортов на территории страны до 31 декабря 2019 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Министерство юстиции.

За рубежом небиометрические паспорта будут считаться действительными до указанного в них срока действия.

Ввод паспортов с биометрическими данными владельцев был начат в Узбекистане с 1 января 2011 года. Полная замена паспортов должна была завершиться до конца 2015 года, однако этот срок был продлен до 1 июля 2018 года.

В последние месяцы МВД и его подразделения неоднократно предупреждали о том, что не обменявшим паспорта гражданам грозит штраф (от 0,5 до 3 минимальных зарплат).

На прошлой неделе министр внутренних дел Пулат Бобожонов сообщил, что на конец июня биометрические паспорта получили 21,194 миллиона граждан, или 94,9%.