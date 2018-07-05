«Идея построить многоквартирный жилой комплекс появилась после нашего с друзьями возвращения из-за границы. Мы учились в магистратуре, а когда вернулись в Ташкент, решили заняться продажей недвижимости — открыть собственное агентство. План был таким: мы ищем застройщиков и грамотно продаем их объекты — многие ведут такого рода бизнес. Первый же потенциальный застройщик, с которым начали переговоры еще до открытия офиса, предложил нам влиться в команду.
Мы решили работать вместе, и отказались от идеи быть агентством недвижимости. Можно сказать, что расширили бизнес, не успев его начать. Так началась работа над «Жангохом». В итоге объект активно строится, а наша роль не только в том, чтобы показывать варианты квартир и оформлять бумаги. Мы тесно взаимодействуем с застройщиком на всех стадиях, консультируем его. Сейчас работаем еще над двумя проектами", — поделился директор отдела продаж компании Genesys Саидазиз Касимов.
ЖК «Жангох» — современная постройка со своей философией. Она превращает «старый город» в современный мегаполис. На территории комплекса строятся современные и практичные здания в национальном стиле. Они находятся на второй линии, поэтому до жильцов не доходят шум и пыль с главной дороги. «Жангох» состоит из шести блоков, у каждого из которых по 7−8 этажей.
Вокруг объекта развитая инфраструктура:
- 6 минут пути до метро Гафура Гуляма;
- 350 метров до парка Абдуллы Кадыри;
- 10 метров до детского сада;
- 400 метров до супермаркета Korzinka.uz;
- 600 метров до школы номер № 19;
- 900 метров до ташкентского цирка.
Из собственных преимуществ: огороженная территория и круглосуточное видеонаблюдение, а эстетику ансамбля дополняет фонтан в центральной части комплекса и озеленение. Отдельно нужно отметить индивидуальное отопление — в каждой квартире будет установлен собственный котел.
Строительная компания ориентируется на жителей Ташкента и гостей со всех регионов Узбекистана. Для последних квартира в ЖК «Жангох» — отличная инвестиция и возможность получения ташкентской прописки.
Квартиры
Всего в ЖК «Жангох» 138 квартир общей площадью в 13,7 тысяч кв. м. и территорией в 1,1 га.
Квадратура квартир:
- 2-х комнатные — от 63,8 кв. м до 69 кв. м;
- 3-х комнатные — от 84,8 кв. м до 100,8 кв. м;
- 4-х комнатные — от 114 кв. м до 151 кв. м.
В стоимость квартир входят:
- перегородки без штукатурки;
- пол без стяжки;
- входная железная дверь с деревянной обшивкой;
- пластиковые окна;
- радиаторы под каждое окно;
- двухконтурный котел;
- уют и хорошие соседи.
В каждую квартиру уже проведены все коммуникации — газ, электроэнергия, отопление, горячая и холодная вода, телефонная линия, интернет и кабельное телевидение. Электроснабжение идет через автономное ТП.
Акции
При покупке квартиры в ЖК «Жангох» действуют специальные акции:
- «Дети — наше все»;
- «Летняя акция»;
- «Счастливый студент».
Первая программа рассчитана на все время продажи квартир в комплексе — у нее нет сроков. Это акция для родителей, у которых уже есть хотя бы один ребенок, а суть ее очень проста — чем больше в семье детей, тем больше скидка. Начальная ставка — 1% за первого ребенка, 2% — за двоих и так далее.
Вторая программа рассчитана на летний период и действует до 31 августа. Например, покупая квартиру летом, можно получить скидку 5%. И для семей с детьми скидка суммируется, например: если за 4 детей было 4%, то в итоге получается 9%.
Последняя акция для студентов: при покупке квартиры до 5 сентября семьям студентов, поступивших в национальный вуз, компания оплачивает первый год обучения. Либо срок можно приравнять к дате выхода ответов в зависимости от вуза.
Купить квартиры можно перечислением и в рассрочку.
Телефон: (+99871) 200−61−16
Адрес: Шайхонтохурский р-н, м-в Жангох.
Ориентир: м-в Ц-15
Сайт: genesys.uz
E-mail: sales@genesys.uz
Facebook: fb.com/genesysdev
Instagram: @genesysdev
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