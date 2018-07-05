«Идея построить многоквартирный жилой комплекс появилась после нашего с друзьями возвращения из-за границы. Мы учились в магистратуре, а когда вернулись в Ташкент, решили заняться продажей недвижимости — открыть собственное агентство. План был таким: мы ищем застройщиков и грамотно продаем их объекты — многие ведут такого рода бизнес. Первый же потенциальный застройщик, с которым начали переговоры еще до открытия офиса, предложил нам влиться в команду.

Мы решили работать вместе, и отказались от идеи быть агентством недвижимости. Можно сказать, что расширили бизнес, не успев его начать. Так началась работа над «Жангохом». В итоге объект активно строится, а наша роль не только в том, чтобы показывать варианты квартир и оформлять бумаги. Мы тесно взаимодействуем с застройщиком на всех стадиях, консультируем его. Сейчас работаем еще над двумя проектами", — поделился директор отдела продаж компании Genesys Саидазиз Касимов.

ЖК «Жангох» — современная постройка со своей философией. Она превращает «старый город» в современный мегаполис. На территории комплекса строятся современные и практичные здания в национальном стиле. Они находятся на второй линии, поэтому до жильцов не доходят шум и пыль с главной дороги. «Жангох» состоит из шести блоков, у каждого из которых по 7−8 этажей.

Вокруг объекта развитая инфраструктура:

6 минут пути до метро Гафура Гуляма;

350 метров до парка Абдуллы Кадыри;

10 метров до детского сада;

400 метров до супермаркета Korzinka.uz;

600 метров до школы номер № 19;

900 метров до ташкентского цирка.

Из собственных преимуществ: огороженная территория и круглосуточное видеонаблюдение, а эстетику ансамбля дополняет фонтан в центральной части комплекса и озеленение. Отдельно нужно отметить индивидуальное отопление — в каждой квартире будет установлен собственный котел.

Строительная компания ориентируется на жителей Ташкента и гостей со всех регионов Узбекистана. Для последних квартира в ЖК «Жангох» — отличная инвестиция и возможность получения ташкентской прописки.





Квартиры

Всего в ЖК «Жангох» 138 квартир общей площадью в 13,7 тысяч кв. м. и территорией в 1,1 га.

Квадратура квартир:

2-х комнатные — от 63,8 кв. м до 69 кв. м;

3-х комнатные — от 84,8 кв. м до 100,8 кв. м;

4-х комнатные — от 114 кв. м до 151 кв. м.

В стоимость квартир входят:

перегородки без штукатурки;

пол без стяжки;

входная железная дверь с деревянной обшивкой;

пластиковые окна;

радиаторы под каждое окно;

двухконтурный котел;

уют и хорошие соседи.

В каждую квартиру уже проведены все коммуникации — газ, электроэнергия, отопление, горячая и холодная вода, телефонная линия, интернет и кабельное телевидение. Электроснабжение идет через автономное ТП.





Акции

При покупке квартиры в ЖК «Жангох» действуют специальные акции:

«Дети — наше все»;

«Летняя акция»;

«Счастливый студент».

Первая программа рассчитана на все время продажи квартир в комплексе — у нее нет сроков. Это акция для родителей, у которых уже есть хотя бы один ребенок, а суть ее очень проста — чем больше в семье детей, тем больше скидка. Начальная ставка — 1% за первого ребенка, 2% — за двоих и так далее.

Вторая программа рассчитана на летний период и действует до 31 августа. Например, покупая квартиру летом, можно получить скидку 5%. И для семей с детьми скидка суммируется, например: если за 4 детей было 4%, то в итоге получается 9%.

Последняя акция для студентов: при покупке квартиры до 5 сентября семьям студентов, поступивших в национальный вуз, компания оплачивает первый год обучения. Либо срок можно приравнять к дате выхода ответов в зависимости от вуза.

Купить квартиры можно перечислением и в рассрочку.

Телефон: (+99871) 200−61−16

Адрес: Шайхонтохурский р-н, м-в Жангох.

Ориентир: м-в Ц-15

Сайт: genesys.uz

E-mail: sales@genesys.uz

Facebook: fb.com/genesysdev

Instagram: @genesysdev

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