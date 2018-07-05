Городские животные беззащитны перед жестокостью людей. Автор «Газеты.uz» Никита Макаренко предлагает реформировать законодательство в области защиты животных — оно не способно защитить никого.
Мы постоянно стараемся привлечь внимание к тем, кто не может защитить себя сам. Поднимали волну про деревья. Говорили о детях. Пришло время заняться еще одной важной темой — поговорить о беззащитных животных.
Очень тяжело в Узбекистане быть живым, если ты не человек. И я сейчас говорю не о диких животных. Хотя и у них своих проблем достаточно. Начать хотя бы с того, что Красная книга Узбекистана не переиздавалась с 2009 года, уже девять лет. Я говорю о наших уличных «бобиках» и «мурзиках».
Об их проблемах и гуманном отношении к уличным животным у нас в обществе говорить не очень принято. Зоозащитников часто считают «юродивыми», укоряют их в том, что для них животные важнее людей. Отчаянная девушка, которая в сентябре 2017 года пыталась собрать подписи под петицией об изменении законов в сфере защиты животных, получила не медаль, а пятнадцать суток на Панельном.
Хотя, казалось бы: жизнь homo sapiens зависит от животных. Защищать животных — это то же самое, что защищать людей. Без них человечество не протянет. Но нет. Проблемы хвостатых у нас традиционно валяются на периферии. Щенята лают на проносящийся мимо поезд «Афросиаб». Пассажиры поезда, несущиеся вперед к реформам, внимания на них не обращают.
Жизнь за 50 баксов
С какими проблемами сталкиваются городские животные? В первую очередь, с фантастической жестокостью. Например, такой, как в городе Пахтакор Джизакской области, где уже шесть лет животных изощренно убивают работники службы благоустройства.
В Ташкенте усердствуют и дети, и взрослые. Тимур Арипов, председатель исполнительного комитета ННО «Mehr va Oqibat», рассказал мне несколько свежих историй и показал фотографии. Поверьте мне, вы не хотите об этом знать и не хотите их видеть.
Вы даже представить себе не можете, что делают ташкентские дети и взрослые с уличными животными. Такого не показывают ни в одном голливудском хоррор-фильме. Кто это делает? Обыкновенные люди, которые живут по соседству с нами.
Как, например, молодая девушка, которая недавно жестоко убила котенка. Еще одного кота она хотела утопить, но он выжил и вернулся домой. 20 июня ее осудили в Алмазарском суде и приговорили к максимальному (!) штрафу в 2 МРЗП. Это редкий, уникальный случай, когда человека удалось наказать по закону. Как правило, живодерам все сходит с рук.
Если бы она неправильно припарковалась, получила бы больший штраф. Считаете ли вы такое наказание справедливым за лишение жизни живого существа? Я — нет. Но другого наши законы не предусматривают.
Необходимость реформы законодательства в области защиты животных стоит как ком в горле. Пора высказаться громко. Нужно усилить ответственность за жестокое обращение с животными в Административном и Уголовном кодексах. Принять специальный закон о защите животных.
ННО «Mehr va Oqibat» недавно внесло свои предложения в комитет Олий Мажлиса по аграрным и водохозяйственным вопросам. Среди прочего, в предложенном проекте предлагается увеличить ответственность за жестокое обращение с животными: от 50 МРЗП до 3 лет лишения свободы либо общественных работ.
Я очень надеюсь, что наши парламентарии возьмутся за этот важный проект и не дадут ему затеряться среди многочисленных второстепенных бумажек. Народные избранники, мы смотрим на вас! Да-да. Следим.
Наша стая
Государственные структуры пока не научились уважительно относиться к уличным животным. В сентябре 2017 года горожане были шокированы решением администрации города об усилении рейдов против уличных животных и об их круглосуточном отлове и истреблении.
К сожалению, власти не подумали о том, что уличные животные приносят пользу городу. Они истребляют крыс и мышей, которые могут принести намного больший вред в качестве переносчиков болезней. В связи с этим вспоминаются грабли, на которые наступили в 1958 году в Китае.
Тогда по приказу Мао Цзедуна была объявлена кампания по борьбе с воробьями, якобы клюющими урожай. Было истреблено более 2 миллиардов птиц. Урожай достался расплодившейся саранче — ее ведь больше никто не ел. От голода погибли от 10 до 30 миллионов человек. Для сравнения, во всей Второй мировой войне погибли почти 25 миллионов солдат.
Вместо убийств во всем мире используется гуманный способ для контроля численности уличных животных — стерилизация. Сейчас в Узбекистане нет государственной политики по обязательной стерилизации животных. Этим занимаются лишь волонтеры и неравнодушные граждане. Например, мы в своем дворе вместе с жильцами собрали всех кошек, отвезли в клинику и стерилизовали за свой счет. А также сделали прививки и ветпаспорта.
Но программа стерилизации должна существовать на государственном уровне, все уличные животные должны отлавливаться, стерилизоваться и выпускаться. Должна работать система скидок и льгот для желающих стерилизовать своих домашних животных. Почему бы государству не показать людям пример гуманности? Я хочу видеть хокима района в обнимку с котиками.
Тогда уже можно будет говорить и о воспитании детей. Очень трудно прививать любовь к животным, когда к тебе во двор приходят работники «отловки» и травят кошек ядом.
А воспитание нужно. Почему одни дети с трепетом относятся к животным, а другие могут убить его ради развлечения? Я приучил своего сына, что обидчиков животных и «пильщиков» деревьев надо лупить. Что он с удовольствием и делает.
К сожалению, в Узбекистане ценность жизни животного не очевидна для многих взрослых. Какое воспитание эти взрослые могут дать своим детям? Можно вспомнить заветы премьер-министра Сингапура Ли Куан Ю. Когда в Сингапуре столкнулись с проблемой воспитания общества, они стали обучать детей любви к растениям и животным в школе. А дети, в свою очередь, придя из школы, стали стыдить родителей.
Не покупай, приюти!
«Don't buy, adopt!» — очень популярный слоган в западных странах. Кампании зоозащитников в развитых странах постепенно приучили общество к тому, что животных нужно не покупать, а брать в приютах. Или с улицы — предварительно сделав все необходимые прививки.
Это наиболее гуманный способ завести себе питомца. Во-первых, вы действительно дарите любовь и заботу нуждающемуся. Во-вторых, вы не льете воду на мельницу таких ужасных и отвратительных мест, как «птичий рынок» на Янгиабаде.
Это болевая точка на теле нашего города. Не стоит питать иллюзий — это место построено на жестокости. Непроданные животные просто выбрасываются продавцами на помойку. В конце июня 98 неравнодушных ташкентцев обратились с коллективной жалобой в ННО «Mehr va Oqibat». Они потребовали закрыть «птичий рынок» раз и навсегда.
Как выяснилось, руководство базара полностью осознает проблему. Но решить ее пока не может. Закрытие «птичьего рынка» однажды привело к тому, что животными начали торговать за его пределами. Пришлось пустить всех обратно. Решения проблемы пока не нашлось.
Сегодня в столице Узбекистана просто нет цивилизованного места для торговли животными. Как нет и строгих законодательных механизмов и ответственности за нарушения правил торговли. Очевидно, что просто закрыть «птичий рынок» нельзя. В городе есть потребность в купле-продаже животных. Но навести порядок в торговле необходимо.
К сожалению, на весь город у нас всего девять инспекторов Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды. Эта работа входит в их ответственность. Но на них лежит все — и деревья, и животные. Как мы видим, с деревьями пока тоже не очень выходит. Как пилили, так и пилят.
Может быть, стоит уделить больше внимания этому вопросу? Я мечтаю об Экологической полиции. Численностью не в девять человек, а в девятьсот. С самыми серьезными полномочиями. Чтобы каждый живодер и каждый браконьер тряслись от их вида. Что может быть важнее этого?
У нас есть тысячи сотрудников таможни, пограничной службы, прокуратуры и правоохранительных органов. Как так случилось, что природой на всю столицу занимаются девять человек? Это же позор. Настоящий, форменный позор.
Как так случилось, что для охраны самого дорогого — воздуха, воды, животных, деревьев, нет ни людей, ни денег? Как?
Бекзод Рустамбеков
Очень важная и нужная статья! Но я б ихотел вас не много поправить и дополнить. В Европе 1346-1348 году бушевала бубонная чума, жертвами её стали 25 миллионов человек, важная причина этой чумы была в том, что большинство европейских жителей (христиан-католики), считали что кошки это демонические животные и жестоко их истребляли., возможно остались бы кошки в живых, то не разбежались бы крысы так по городам и странам, и возможно не вымерло бы такое большое количество людей. Незнание истории следственная-причина наступить на одни и те же грабли.
Владлена Убайдуллаева
Человечность определяется не по тому, как мы общаемся с людьми, а по тому, как ведем себя с животными.
Чак Паланик
Я настолько убежден в тесной связи между нравственностью человека и гуманным отношением к животным, что всегда буду преклоняться перед законодательством, которое первым создаст систему законов, защищающих животных от дурного и жестокого обращения.
Бенджамин Раш
Artem Is
Спасибо за эту статью. Огромная проблема в том, что в традиционных семьях, особенно из числа тех, кто приехал в Ташкент из сельской местности, не существует никаких понятий о сосуществовании с домашними животными, если только это не сельхоз породы. Когда идешь на улице с собакой, дети начинают сбиваться в кучи и дразнить животное, кричать и ГАВКАТЬ (!) на собаку, могут чем-то кинуть. Их мамаши сидят на лавочках и бордюрах, и даже не думают сделать замечание и как-то их воспитывать. Считают, пусть бегает до 7 лет, а потом школа воспитает.
Или вот — ребенок видит собаку издалека, и вместо того, чтобы ровно пройти мимо, внезапно начинает кричать, размахивать руками и бежать как угорелый. Разумеется, животное воспринимает это как угрозу и реагирует.
Нам нужна нормальная пропаганда в части сосуществования в городской среде.
Нужно понимать, что если ты видишь человека, идущего с собакой, не нужно кричать, размахивать руками, дразнить ее, гавкать в голос и кидать всяким мусором. Говоря по правде, очень много откровенно диких детей, которые вызывают ужас своей крайней запущенностью и необразованностью. И родители такие же. Нужно воспитывать общество.
Юлия Резникова
Никита!!! Браво!!! Подписываюсь под каждым словом!
Сергей Кадыров
Надо всех собак и кошек чипировать. Это возложить на их владельцев, а также ответственность за них по закону. А бродячих животных сдавать или в питомники или.. Гуманизм хорошо, но покусанным бешеной собакой тоже не хочется быть. Да и “концерты“ бесхозных кошек по ночам тоже мешают..
Владлена Убайдуллаева
Животный мир создан Всевышним разнообразным. Одни животные пугают нас, вызывают неприятные ощущения, другие — умиление и становятся нашими домочадцами. В любом случае, Аллах Всевышний предписал хорошее обхождение согласно их природе и пользе с каждым из них. Религия ислам такова, что ценит каждое создание — творение Аллаха и вознаграждает за доброе отношение к ним.
Islam-Today В хадисе Посланника Аллаха (мир ему и благословение) говорится: “К тому, кто не проявляет милосердие к творениям Всевышнего, Аллах так же не проявит милосердие“ (“Сахихуль-Бухари“, № 5538).
مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ
Halida Ahmedova
Спасибо Никита, что поднимаете самые болезненные вопросы. Могут сказать, что проблем и так много, не до кошек, не до деревьев, не до свежего воздуха. Но отношению ко всему этому показывает нашу человечность и гумманность и цивилизованность. Всего этого нас катастрофическая нехватка. Жестокость к кошкам, птицам и собакам в норме поведения большинства у нас. Молодые мамы равнодушно смотрят, как их дети подают камни в кошек и собак. Пример вашего двора есть пример для всех. Я, например, не додумалась до этого. А видеть хокима хочется и с котиками, и сажающего деревья, и на велосипеде на городской улице, и защищающими от сноса исторические и просто архитектурно интересные здания. А у нас сейчас у всех на уме только деньги, сейчас, сразу, много, наплевав на историю своей страны, на экологию, на людей.
Алексей Кабанцов
Любви к животным или, как минимум, сострадательному к ним отношению должны воспитывать в первую очередь родители, эстафету уже у них будет принимать школа. До тех пор, когда мамаши или папаши будут спокойно и практически непрерывно трепаться по телефонам, краем глаза наблюдая, как их любимое дитятко тычет палкой в доверчивые мордочки уличных кошек и собак, никакие законодательные реформы не помогут. До тех пор, пока люди вместе со своими детьми не будут подкармливать голодных животных, а за жестокость по отношению к ним будут их сурово наказывать, мы будем свидетелями жестокости нелюдей. А страх наказания у нас пока действует так, как с не контролируемыми пешеходными переходами: если есть машина ГИБДД после перехода, то водители и знак перехода видят, и знак ограничения скорости, и остановятся за пару метров до “зебры“ с мигающими стоп-сигналами, но если нет инспектора с волшебной палочкой, то плевать большинство хотели на пешехода и знаки. Мусор надо сначала убрать из своей головы и дома, тогда и давить перестанут людей и животных, и убивать их ради удовлетворения своих садистских наклонностей не будут. А для этого должно быть выращено новое поколение добрых и неравнодушных людей.
Timur Ahmedov
У нас люди людей терпеть не могут.:( а животных подавно.
Ayubkhon Salokhiddinov
Когда бывал в Стамбуле, то удивлялся тому, как кошки спокойно гуляют по тротуарам, и никто их не трогает. Культур-мультур, как говорится. Нам до этого как до Луны.
rtui rtui
Часто вижу родителей, которые с испуганным видом оттаскивают своё дитя от бездомных животных, которых детишки с интересом гладят или подкармливают. А так же каждый день вижу испуганные лица людей, которые при виде моего пекинеса обходят его стороной, как будто крокодила увидели.. А сколько избитых до крови, измученных и зашуганных ишаков и лошадей ковыляют по нашим дорогам, тягая за собой огромную арбу металлолома и прочего хлама? Всем поровну, все делают вид, что их это не касается.. Ошибаетесь, ещё как касается! Воспитывать надо и в себе, и в детях любовь и сострадание к животным! Посмотрите как ведут себя многие из нас- кидают камни в кошек и собак, пинают их.. Так и будет длится эта цепочка- от родителей к детям и далее. Не думайте, что вы умнее, и тем более сильнее животных. Поднять руку на животных могут только закомплексованные, узколобые и больные люди. И к какому бы обществу вы себя не причисляли- вы всё равно дикари. Будьте умнее, научитесь любить животных.