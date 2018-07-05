Городские животные беззащитны перед жестокостью людей. Автор «Газеты.uz» Никита Макаренко предлагает реформировать законодательство в области защиты животных — оно не способно защитить никого.

Мы постоянно стараемся привлечь внимание к тем, кто не может защитить себя сам. Поднимали волну про деревья . Говорили о детях . Пришло время заняться еще одной важной темой — поговорить о беззащитных животных.

Очень тяжело в Узбекистане быть живым, если ты не человек. И я сейчас говорю не о диких животных. Хотя и у них своих проблем достаточно. Начать хотя бы с того, что Красная книга Узбекистана не переиздавалась с 2009 года, уже девять лет. Я говорю о наших уличных «бобиках» и «мурзиках».

Об их проблемах и гуманном отношении к уличным животным у нас в обществе говорить не очень принято. Зоозащитников часто считают «юродивыми», укоряют их в том, что для них животные важнее людей. Отчаянная девушка, которая в сентябре 2017 года пыталась собрать подписи под петицией об изменении законов в сфере защиты животных, получила не медаль, а пятнадцать суток на Панельном.

Хотя, казалось бы: жизнь homo sapiens зависит от животных. Защищать животных — это то же самое, что защищать людей. Без них человечество не протянет. Но нет. Проблемы хвостатых у нас традиционно валяются на периферии. Щенята лают на проносящийся мимо поезд «Афросиаб». Пассажиры поезда, несущиеся вперед к реформам, внимания на них не обращают.

Жизнь за 50 баксов

С какими проблемами сталкиваются городские животные? В первую очередь, с фантастической жестокостью. Например, такой, как в городе Пахтакор Джизакской области, где уже шесть лет животных изощренно убивают работники службы благоустройства.

В Ташкенте усердствуют и дети, и взрослые. Тимур Арипов, председатель исполнительного комитета ННО «Mehr va Oqibat» , рассказал мне несколько свежих историй и показал фотографии. Поверьте мне, вы не хотите об этом знать и не хотите их видеть.

Вы даже представить себе не можете, что делают ташкентские дети и взрослые с уличными животными. Такого не показывают ни в одном голливудском хоррор-фильме. Кто это делает? Обыкновенные люди, которые живут по соседству с нами.

Как, например, молодая девушка, которая недавно жестоко убила котенка. Еще одного кота она хотела утопить, но он выжил и вернулся домой. 20 июня ее осудили в Алмазарском суде и приговорили к максимальному (!) штрафу в 2 МРЗП. Это редкий, уникальный случай, когда человека удалось наказать по закону. Как правило, живодерам все сходит с рук.

Если бы она неправильно припарковалась, получила бы больший штраф. Считаете ли вы такое наказание справедливым за лишение жизни живого существа? Я — нет. Но другого наши законы не предусматривают.

Необходимость реформы законодательства в области защиты животных стоит как ком в горле. Пора высказаться громко. Нужно усилить ответственность за жестокое обращение с животными в Административном и Уголовном кодексах. Принять специальный закон о защите животных.

ННО «Mehr va Oqibat» недавно внесло свои предложения в комитет Олий Мажлиса по аграрным и водохозяйственным вопросам. Среди прочего, в предложенном проекте предлагается увеличить ответственность за жестокое обращение с животными: от 50 МРЗП до 3 лет лишения свободы либо общественных работ.

Я очень надеюсь, что наши парламентарии возьмутся за этот важный проект и не дадут ему затеряться среди многочисленных второстепенных бумажек. Народные избранники, мы смотрим на вас! Да-да. Следим.

Наша стая

Государственные структуры пока не научились уважительно относиться к уличным животным. В сентябре 2017 года горожане были шокированы решением администрации города об усилении рейдов против уличных животных и об их круглосуточном отлове и истреблении.

К сожалению, власти не подумали о том, что уличные животные приносят пользу городу. Они истребляют крыс и мышей, которые могут принести намного больший вред в качестве переносчиков болезней. В связи с этим вспоминаются грабли, на которые наступили в 1958 году в Китае.

Тогда по приказу Мао Цзедуна была объявлена кампания по борьбе с воробьями, якобы клюющими урожай. Было истреблено более 2 миллиардов птиц. Урожай достался расплодившейся саранче — ее ведь больше никто не ел. От голода погибли от 10 до 30 миллионов человек. Для сравнения, во всей Второй мировой войне погибли почти 25 миллионов солдат.

Вместо убийств во всем мире используется гуманный способ для контроля численности уличных животных — стерилизация. Сейчас в Узбекистане нет государственной политики по обязательной стерилизации животных. Этим занимаются лишь волонтеры и неравнодушные граждане. Например, мы в своем дворе вместе с жильцами собрали всех кошек, отвезли в клинику и стерилизовали за свой счет. А также сделали прививки и ветпаспорта.

Но программа стерилизации должна существовать на государственном уровне, все уличные животные должны отлавливаться, стерилизоваться и выпускаться. Должна работать система скидок и льгот для желающих стерилизовать своих домашних животных. Почему бы государству не показать людям пример гуманности? Я хочу видеть хокима района в обнимку с котиками.

Тогда уже можно будет говорить и о воспитании детей. Очень трудно прививать любовь к животным, когда к тебе во двор приходят работники «отловки» и травят кошек ядом.

А воспитание нужно. Почему одни дети с трепетом относятся к животным, а другие могут убить его ради развлечения? Я приучил своего сына, что обидчиков животных и «пильщиков» деревьев надо лупить. Что он с удовольствием и делает.

К сожалению, в Узбекистане ценность жизни животного не очевидна для многих взрослых. Какое воспитание эти взрослые могут дать своим детям? Можно вспомнить заветы премьер-министра Сингапура Ли Куан Ю. Когда в Сингапуре столкнулись с проблемой воспитания общества, они стали обучать детей любви к растениям и животным в школе. А дети, в свою очередь, придя из школы, стали стыдить родителей.

Не покупай, приюти!

«Don't buy, adopt!» — очень популярный слоган в западных странах. Кампании зоозащитников в развитых странах постепенно приучили общество к тому, что животных нужно не покупать, а брать в приютах. Или с улицы — предварительно сделав все необходимые прививки.

Это наиболее гуманный способ завести себе питомца. Во-первых, вы действительно дарите любовь и заботу нуждающемуся. Во-вторых, вы не льете воду на мельницу таких ужасных и отвратительных мест, как «птичий рынок» на Янгиабаде.

Это болевая точка на теле нашего города. Не стоит питать иллюзий — это место построено на жестокости. Непроданные животные просто выбрасываются продавцами на помойку. В конце июня 98 неравнодушных ташкентцев обратились с коллективной жалобой в ННО «Mehr va Oqibat». Они потребовали закрыть «птичий рынок» раз и навсегда.

Как выяснилось , руководство базара полностью осознает проблему. Но решить ее пока не может. Закрытие «птичьего рынка» однажды привело к тому, что животными начали торговать за его пределами. Пришлось пустить всех обратно. Решения проблемы пока не нашлось.

Сегодня в столице Узбекистана просто нет цивилизованного места для торговли животными. Как нет и строгих законодательных механизмов и ответственности за нарушения правил торговли. Очевидно, что просто закрыть «птичий рынок» нельзя. В городе есть потребность в купле-продаже животных. Но навести порядок в торговле необходимо.

К сожалению, на весь город у нас всего девять инспекторов Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды. Эта работа входит в их ответственность. Но на них лежит все — и деревья, и животные. Как мы видим, с деревьями пока тоже не очень выходит. Как пилили, так и пилят.

Может быть, стоит уделить больше внимания этому вопросу? Я мечтаю об Экологической полиции. Численностью не в девять человек, а в девятьсот. С самыми серьезными полномочиями. Чтобы каждый живодер и каждый браконьер тряслись от их вида. Что может быть важнее этого?

У нас есть тысячи сотрудников таможни, пограничной службы, прокуратуры и правоохранительных органов. Как так случилось, что природой на всю столицу занимаются девять человек? Это же позор. Настоящий, форменный позор.

Как так случилось, что для охраны самого дорогого — воздуха, воды, животных, деревьев, нет ни людей, ни денег? Как?