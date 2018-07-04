Введение единого налогового платежа снизило число налогоплательщиков в общеустановленной системе в 26 раз с 2005 по 2018 годы. Об этом на заседании Международного пресс-клуба в понедельник сообщил первый заместитель Государственного налогового комитета Узбекистана Бехзод Мусаев.

Представитель ГНК указал на большой разрыв в налоговой нагрузке между упрощенным и общеустановленным режимами, где подавляющее большинство юридических лиц стремится оказаться в числе малых предприятий, а это приводит к дроблению предприятий.

«Единый налоговый платеж для малых предприятий был введен в 2005 году, тогда был лишь один критерий: предприятия со штатом до 50 сотрудников в упрощенном режиме платили 5% с оборота. В 2011 году предельное число сотрудников было увеличено до 100, в 2014-м — до 200», — рассказал он.

Анализ показал, что когда внедрялся налог с выручки, 73% налогоплательщиков платили налоги общеустановленного режима. Сегодня этот показатель составляет 2,8%, то есть всего 15 тысяч компаний имеют оборот выше 1 млрд сумов.

«После введения ограничений на число работников предприятия нашли новые механизмы, чтобы остаться в общеустановленном режиме: аутсорсинг, зарплата в конвертах, дробление компаний», — пояснил замглавы ГНК.

С внедрением со следующего года новой налоговой концепции переход на оплату НДС не приведет к разрыву цепочки создания добавленной стоимости и росту налоговой нагрузки, подчеркнул он.

Бехзод Мусаев также указал на сложные виды отчетности в налоговой системе. «Для налога на прибыль существует 17 приложений для декларации, НДС — 11, имущественных налогов — 12. Созданы такие сложные формы отчетности, что налогоплательщику без сильного бухгалтера не разобраться. Президент поручил разработать простые и удобные формы отчетности, а также автоматизировать их», — сказал он.

Одной из главных задач ГНК сейчас является создание электронной счет-фактуры в течение месяца, отметил Бехзод Мусаев. В настоящее время изучаются налоговые системы России и Южной Кореи.