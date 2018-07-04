С 1 октября для промышленных предприятий и автомоек повышается налог на пользование водными ресурсами. Постановление «О мерах по повышению эффективности использования водных ресурсов» президент подписал 2 июля, сообщила Norma.uz.

В частности, автомойки будут облагать налогом независимо от системы налогообложения (общеустановленный порядок налогообложения или упрощенный), т. е. даже при уплате единого налога. Ранее такой порядок применялся только к производителям безалкогольных напитков.

Для других категорий налогоплательщиков ставки остались прежними.