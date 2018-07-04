С 1 октября для промышленных предприятий и автомоек повышается налог на пользование водными ресурсами. Постановление «О мерах по повышению эффективности использования водных ресурсов» президент подписал 2 июля, сообщила Norma.uz.
В частности, автомойки будут облагать налогом независимо от системы налогообложения (общеустановленный порядок налогообложения или упрощенный),
Для других категорий налогоплательщиков ставки остались прежними.
№
Плательщики
Ставка за 1 куб. метр (сум)
До 1 октября 2018 года
С 1 октября 2018 года
Поверхностные
источники водных
ресурсов, сум
Подземные
источники водных
ресурсов, сум
Поверхностные
источники водных
ресурсов, сум
Подземные
источники водных
ресурсов, сум
1
Предприятия промышленности
98,2 (отдельная ставка не предусмат-ривалась)
124,8 (отдельная ставка не предусмат-ривалась)
300
360
2
Предприятия, специализированные на мойке автотранспортных средств
98,2 (отдельная ставка не предусмат-ривалась)
124,8 (отдельная ставка не предусмат-ривалась)
1000
1250
Виктор Неизвесный
Ну ничего страшного, просто мойка в официальных точках подорожает, вот и всё. А сколько по городу нелегальных моек, а сколько машин моют просто из ближайшего арыка, а грязная вода стекает туда же.
Говорите что хотите, но по уровню культуры и развития мы все ещё живём в 20 веке!