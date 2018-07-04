Бытовая техника «с интеллектом» не просто дань моде, а настоящий помощник, без которого в этот скоростной век обходиться все сложнее.

Телефоны и телевизоры уже давно «поумнели», и их производители не думают останавливаться на достигнутом. Но совершенству, как известно, нет предела. Бытовая техника тоже стремительно меняется, становится эффективнее, работает все незаметнее и при этом обзаводится новыми функциями, которые привносят в жизнь дополнительный комфорт. Компания Samsung показывает, как технологии делают качество жизни существенно лучше.





Телевизоры

Режим Ambient

С помощью режима Ambient телевизор можно использовать для отображения актуальной информации о пробках, погоде и новостях. Ambient позволяет копировать цвет или рисунок обоев прямо на дисплей устройства, благодаря чему телевизор оптимально впишется в интерьер помещения.

Невидимое подключение One Invisible Connection

One Invisible Connection представляет собой один тонкий провод, объединяющий в себе шнуры питания и передачи данных. Поэтому для нового телевизора QLED не потребуется никаких дополнительных подключений, переходников и проводов. Данный провод без проблем впишется в домашний интерьер.

Технология прямой подсветки (Direct Full Array)

При помощи технологии прямой подсветки (DFA) QLED-телевизоры моделей Q8 °F и Q9 °F отображают великолепную картинку с высоким уровнем контрастности.





Стиральные машины

Технология QuickDrive

Технология QuickDrive сокращает время стирки в 2 раза и уменьшает энергопотребление на 20%, сохраняя превосходное качество исполнения. Инновационный барабан Q-Drum состоит из основного барабана и задней стенки с независимым вращением, обеспечивающей более быструю, эффективную и деликатную стирку

Технология AddWash

С помощью дополнительной дверцы AddWash можно добавить вещи на любом этапе стирки.

Ускоренная стирка

Режим ускоренной стирки сокращает время стирки на 34% — до 39 минут. Технология QuickDrive уменьшает время стирки за счет динамичного вращения барабана, а генератор Eco Bubble превращает стиральный порошок в активную пену, удаляя даже сложные пятна. На полоскание также уходит меньше времени, благодаря технологии Speed Spray, барабану Swirl+Drum и увеличению скорости его вращения.





Мощный и тонкий робот-пылесос

Уборка в труднодоступных местах

Мощность всасывания нового робота-пылесоса VR7000 в 20 раз больше, чем у предыдущих моделей. Теперь он легко справляется с загрязнениями на любых поверхностях, став при этом значительно тоньше.

Пылесос Samsung сканирует пространство

Обновленная система навигации FullView Sensor 2.0 позволяет сканировать помещение и распознавать любые, даже очень небольшие предметы на большой площади. Кроме того, датчик проверяет состояние углов и производит их трехкратную очистку от мусора, увеличивая при этом мощность всасывания на 10%.

Тщательная уборка в углах и вдоль стен

Система очистки углов Edge Clean Master позволяет более эффективно очищать углы и плинтусы от пыли и мусора с помощью щетки, расположенной на передней части пылесоса. При соприкосновении пылесоса со стеной специальная лопатка падает вниз, собирая пыль и мусор.

Самоочищающаяся щетка

Уникальная самоочищающаяся щетка существенно меньше забивается шерстью и волосами. Этот мусор собирается в центре щетки, а затем отправляется в пылесборник.

Интеллект

Интеллектуальная система управления мощностью определяет тип поверхности и устанавливает оптимальную мощность всасывания. При перемещении пылесоса на ковровом покрытии или коврике мощность автоматически увеличивается, чтобы эффективно удалить застрявшую в ворсе пыль.

Бытовая техника Samsung за последние несколько лет заметно «поумнела». Здесь лишь несколько примеров, но и из этого можно сделать вывод о том, что продвинутые модели есть почти во всех товарных сегментах. И тенденция эта продолжится — гонка «умных» технологий только начинается.

На правах рекламы.