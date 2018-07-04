В Ташкенте начаты работы по обновлению круга Рохат, расположенном на въезде в город на Ахангаранском шоссе, сообщила пресс-служба хокимията столицы.

В течение трех дней планируется расширить проезжую часть на круге до пяти полос, что, по расчетам, увеличит пропускную способность перекрестка.

Судя по опубликованному проекту дизайна круга, с двух сторон появятся надписи «Welcome to Tashkent» и «Tashkent loves you», а в центре будут установлены часы. По краям круга будут высажены цветы, планируется обновить газон и реконструировать тротуары.

Согласно приведенным в сообщении данным, ежедневно в Ташкент из других регионов заезжают и выезжают свыше 4000 автомобилей.

Ранее сообщалось, что 4 июля участок Ахангаранского шоссе от улицы Хусайна Байкаро до круга Рохат закрыто.