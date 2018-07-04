УБДД ГУВД Ташкента сообщило о рассмотрении возможности открытия двустороннего движения транспортных средств с улицы Махтумкули на улицу Абдуллы Кадыри в районе Ташкентской медакадемии и заезда с Кадыри на Махтумкули в районе Экопарка.
Кроме того, планируется организовать разворот напротив Католической церкви по улице Махтумкули.
Отметим, что недавно был открыт закрытый много лет съезд с Махтумкули на Кадыри возле Католической церкви.
Кроме того, организованы развороты на проспекте Амира Темура (возле путепровода с улицей Ахмада Дониша) и на улице Буюк ипак йули (в направлении к центру города до перекрестка с проспектом Мирзо Улугбека).
На карте салатовым цветом отмечены открытые для движения участки, желтым — на рассмотрении.
Настя Алексеева
Не надо трогать улицу между МКАДом и Кадыри(Справа вверху на схеме), лучше поработать над ее превращением в законеченное
общественное пространство. Там уникальное и последнее на весь район тихое место прогулок со своим,
сформировавшимся миркоклиматом и атмосферой. Ежедневно гуляет большое количество людей, детей, приезжают
кататься на роликах-велосипедах и заниматься спортом.
Не всё в угоду только одним автомобилистам хотелось бы, чтобы делалось.