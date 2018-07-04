Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил главу Казахстана Нурсултана Назарбаева с грядущим днем рождения (6 июля). Видео с обращением главы государства опубликовал телерадиокомплекс президента Казахстана.

«Он очень прогрессивный человек. Он очень стремится к реформам. Он вообще реформатор в своей жизни. И вот можно посмотреть за эти годы независимости, чего достиг Казахстан. Самое главное — мир и спокойствие царит в Казахстане, реформы идут. Весь мир смотрит на те достижения, которые достиг Казахстан за эти годы независимости», — заявил Шавкат Мирзиёев.

Президент Узбекистана отметил, что ему с Нурсултаном Назарбаевым «очень комфортно работать и удобно разговаривать». «И каждая встреча [с ним] для меня поучительная. Еще одна отличительная черта Нурсултана Абишевича — он всегда уделяет особое внимание своей команде, и эта команда воплощает те революционные идеи президента Назарбаева в жизнь», — отметил он.

Видео